Motores Companheiro de equipa de Tiago Monteiro otimista para o fim de semana Por

Attila Tassi, o companheiro de equipa de Tiago Monteiro na equipa KCMG, conseguiu o seu melhor resultado no WTCR 2019 em Nurburgring, mas o desempenho na pista alemã deixou-o motivado para a prova portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo.

No evento do próximo fim de semana o jovem húngaro de 20 anos quer materializar o melhor desempenho do Honda Civic Type-R # 9 com um desfecho diferente ao do Nordeschleife, onde foi obrigado a abandonar com problemas mecânicos.

Em Vila Real o carro de Tassi terá um novo motor, o que custará uma penalização na grelha para o piloto magiar. Uma desvantagem a juntar ao seu desconhecimento do traçado. Mas Attila está otimista.

“O fim de semana de Nurburgring foi exatamente o que precisávamos. Fizemos grandes progressos em comparação com as corridas anteriores e mostramos que podemos qualificar-nos entre os dez primeiros, e penso que poderemos andar também bem aqui”, afirma o jovem húngaro.

Tassi está ciente das dificuldades que a prova deste fim de semana encerra, sobretudo para si, que desconhece o traçado transmontano: “Vila Real será duro, porque nunca guiei aqui, e também por causa de mudança do motor, que implica uma penalização na grelha para a primeira corrida”.

“Ultrapassar nas pistas de cidade nunca é fácil, e vamos com um lastro de 50 kg. Temos de fazer o nosso melhor para terminar o mais bem classificados possível, mesmo antes da pausa de verão”, acrescenta o piloto magiar.