Companheiro de equipa de Félix da Costa na ‘pole’ para última corrida da época de Fórmula E

António Félix da Costa não foi feliz na qualificação para a última corrida da época de Fórmula E, ao realizar apenas o 14º tempo, mas o seu companheiro de equipa, Alexander Sims garantiu a ‘pole position’.

O britânico da BMWi Andretti garantiu a primeira posição para a corrida de logo (21h00 em Portugal), depois de realizar uma volta ao traçado urbano de Nova York em 1m09,617s, batendo por 95 milésimas de segundo Robin Frinjs, da Enevision Virgin.

Mais uma vez o grupo 1 foi mais penalizado pela altura em que foi para a pista e Jean-Eric Vergne foi o ‘espelho’ disso mesmo ao ficar longe dos melhores tempos, ao realizar a a 12ª marca a 0,226s do tempo efetuado por Sims.

Félix da Costa ainda ficou mais longe do que o francês que lidera o campeonato, já que o piloto de Cascais ficou a 0,317s do seu companheiro de equipa.

À ‘super pole’ conseguiu chegar o vencedor de ontem na ‘Big Apple’, Sebastien Buemi, que desta vez colocou o monolugar # 23 da Nissan eDams na terceira posição da grelha de partida para a derradeira corrida da época. O suíço gastou mais 0,112s que Alexander Sims, dividindo a segunda linha do ‘grid’ com Sam Bird, no segundo monolugar da Enevision Virgin.

Oitavo na grelha, atrás de Oliver Rowland, no segundo carro da Nissan eDams, Mitch Evans ainda está na luta pelo título com Vergne e Lucas di Grassi, ainda que o brasileiro da Audi Sport parta quarto posições atrás do neozelandês da Jaguar e apenas uma à frente do francês da DS Techeetah.