Nas Notícias Como viajar com animais de estimação? O que diz a lei portuguesa? Por

Como deve ser feito o transporte de animais de estimação nos veículos?

Os períodos de férias ou datas festivas, mas também em outras ocasiões, podem ser motivo de viagens com animais de estimação nos veículos. Mas, será que sabe como viajar com animais de estimação? Sabe o que diz a lei portuguesa sobre transporte de animais de estimação? Conheça tudo e evite coimas.

É fundamental que o transporte de animais seja feito em segurança quer para o próprio animal quer para os ocupantes da viatura e outros utilizadores das vias de circulação. Por isso, deve sempre acautelar bem o transporte rodoviário de animais e tem de ter em conta em que condições o seu animal de estimação fará a viagem.

O Decreto-Lei nº 315/2003 refere que “o transporte de animais deve ser efetuado em veículos e contentores apropriados à espécie e ao número de animais a transportar tendo em conta o espaço, ventilação, temperatura, segurança e fornecimento de água de forma a salvaguardar a proteção dos mesmos e a segurança de pessoas e outros animais”.

Deve procurar sempre que o animal viaje em segurança e em condições de bem-estar para o animal, dentro do possível, para que qualquer movimento do animal não coloque em perigo a condução.

Qual é a multa por ter animal à solta no carro?

Os automobilistas sabem, ou devem saber, que o Código da Estrada determina que deixar um animal à solta dentro do habitáculo poderá levar a uma coima que pode variar entre os 60 e os 600 euros.

É fundamental estar ainda consciente de que este é o valor previsto pela lei portuguesa. No caso de viajar com o animal para o estrangeiro, a legislação de cada país em relação ao transporte de animais de companhia poderá ser diferente da portuguesa.

Como devo transportar o meu animal de estimação no carro?

Se para o transporte de crianças que não têm consciência dos perigos que a estrada poderá acarretar existem regras, para o transporte de animais também existem.

Assim, para transportar animais de companhia como cães, gatos ou pássaros, deve ter uma caixa própria ou gaiola. Deve escolher uma que esteja de acordo com o peso e o tamanho do seu animal.

Além da caixa de transporte, existem automobilistas que optam por colocar os animais em veículos com uma grade divisória entre o espaço traseiro e a zona do habitáculo destinada à condução.

É importante dar alguma recompensa no final da viagem ao animal

O seu animal não irá interferir na condução, não colocando em perigo o percurso determinado. No entanto, deve ter noção de que em caso de travagem mais acentuada ou mesmo de acidente o animal corre perigos porque não está defendido como no transporte em caixas próprias ou gaiolas.

Também há quem opte por colocar os animais presos com cintos de segurança próprios que são associados aos cintos de segurança dos bancos dos veículo.

Durante o transporte é importante que a temperatura seja ideal para o animal e o ambiente propício a uma boa viagem. Por isso, evite ter o som do rádio muito alto.

Os animais também podem enjoar durante as viagens

Procure também que durante o transporte o animal leve consigo objetivos que lhe transmitam segurança e positividade.

Tenha em atenção que os animais também podem enjoar durante as viagens e têm também as suas necessidades. Por isso, faça algumas paragens e leve os animais a fazerem as suas necessidades.

E em caso de avarias ou acidentes na autoestrada, por exemplo, saiba tudo aquilo que precisa de saber e preocupe-se também em não deixar o animal à solta porque poderá ser atropelado e provocar situações de risco.

Nunca se esqueça que, independentemente do tipo de opção que toma para o transporte do animal, é fundamental que se preocupe com o bem-estar durante o transporte, não devendo também esquecer-se do boletim de vacinas e registo do mesmo.

Procure que o animal seja avaliado antes da viagem

Antes de iniciar uma viagem com o seu animal de estimação é importante verificar se está tudo bem com a saúde do animal.

Assim, é importante que o animal de estimação seja visto por um veterinário que poderá também auxiliá-lo com dicas preciosas de como fazer a viagem com animais de estimação, que podem sofrer de ansiedade. Desse modo, poderá controlar melhor essa situação antes da viagem.

E no final, é importante oferecer algo ao seu animal de estimação para que ele perceba que tudo correu bem e que está pronto para numa próxima ocasião viajar com a família.