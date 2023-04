Mundo Como sei se uma imagem é real ou criada por Inteligência Artificial? Por

Como perceber se uma imagem é real ou produzida pela Inteligência artificial?

A Inteligência artificial (IA) está cada vez mais presente nas nossas vidas e o desenvolvimento segue imparável. Mas como em tudo aquilo que é tecnologia, há vantagens e desvantagens. Neste artigo explicamos uma das desvantagens e de ensinamos a ultrapassá-la. Damos pistas de como perceber se uma imagem é real ou produzida pela Inteligência artificial.

Uma imagem criada pela inteligência artificial pode rapidamente tornar-se viral nas redes e, nem por isso, ser real. Então, é necessário compreender alguns sinais para não se deixar enganar por imagens falsas como aquela onde, por exemplo, o Papa Francisco apareceu com um casaco todo branco a imitar celebridades da música ou Donald Trump apareceu a ser detido.

Para não se deixar enganar é fundamental estar atento aos detalhes, sem precisar de equipamento próprio para tal.

É que os especialistas no fenómeno da IA indicam que as imagens geradas por esta tecnologia têm alguns traços que permitem identificar que a imagem não é real.

Las famosas fotos generadas por la IA de Midjourney se volvieron virales por su increíble realismo.



Pero ¿cuál fue el prompt que uso el creador original, Pablo Xavier? Aquí te lo dejo 👇



Para los que dicen que cualquiera lo pudo haber hecho, se van a sorprender. 🤯



"Catholic… pic.twitter.com/cFrmqJb8qM — Weplash⚡️ (@weplash) 28 de março de 2023

Comece por fazer zoom e verificar se existem imperfeições numa imagem com boa resolução. Por princípio, as caras das pessoas não são totalmente perfeitas, apresentando manchas, por exemplo. Mas a IA costuma colocar o rosto uniforme. Esse é um dos primeiros sinais a levar em conta.

Outra situação que ajuda a perceber se uma imagem é real ou criada por inteligência artificial passa por verificar objetos. Brincos ou pulseiras podem não aparecer corretamente colocados nos locais ditos normais. Podem ocorrer ligeiras imperfeições e atentar nesses detalhes é importante.

Prestar atenção às mãos quando é possível poderá ajudar. É que em conteúdos produzidos por inteligência artificial podem não aparecer definidas com rigor as mãos ou aparecerem mais dedos do que supostamente uma pessoa normal tem numa mão (5).

Para não se deixar enganar é fundamental estar atento aos detalhes

A luz é também uma pista que deve ser seguida, nomeadamente no reflexo dos olhos. Geralmente, os olhos costumam refletir. Mas em imagens criadas por inteligência artificial esse reflexo não existe.

A luz e o fundo das imagens são pistas a seguir

No que toca ao fundo das imagens, estes também costumam aparecer muito desfocados do que seria normal. Então, é outra pista que deve seguir para identificar imagens que não são reais.

A posição das pessoas nas imagens das figuras públicas pode também não ser tão correta como aparece no conteúdo gerado pela inteligência artificial. Veja-se o célebre caso da foto do casaco do Papa Francisco.

O líder mundial dos católicos aparecia numa posição muito reta, algo que, face à idade e às limitações físicas do pontífice, dava imediatamente para perceber que se tratava de uma imagem falsa.

Papa Francisco é estrela das imagens geradas por IA

O Papa Francisco é uma das maiores celebridades mundiais e uma das estrelas das imagens geradas por inteligência artificial.

Várias têm sido as imagens que são colocadas a circular nas redes sociais onde o Papa Francisco aparece em cenários inusitados para uma figura como ele como estando de blusão preto e óculos escuros a discursar ou até preparado para pilotar um avião da Força Aérea.

Le pedí a una IA que me haga ver al Papa Francisco en las fotos de qué pasó ayer pic.twitter.com/oUuxZlwwoi — Pablo (@AbogadoDijo) 4 de abril de 2023

Essas são algumas das imagens geradas por inteligência artificial que têm causado furor nas redes sociais.

O impacto de Francisco na inteligência artificial tem sido tal que o jornal The New York Times já abordou o por quê de o líder dos católicos ser tão utilizado em imagens falsas geradas pela tecnologia de inteligência artificial.

A posição das pessoas nas imagens das figuras públicas pode também não ser tão correta como aparece no conteúdo gerado pela inteligência artificial.

“A prevalência de Francisco em imagens geradas por IA é o resultado de uma tempestade perfeita de fatores”, disseram especialistas religiosos, segundo o The New York Times, fazendo referência aos anos de papado de Francisco sendo, por isso, “instantaneamente reconhecido em todo o mundo”.

“Ele é visto como um líder mais acessível do que o Papa Bento XVI e na vida real é frequentemente retratado em cenários formais”.

“Francisco é ideal porque ele é conhecido pela sua simplicidade, a sua solidariedade com os mais pobres dos pobres. E então, quando se cria uma imagem dele em cenários pouco comuns para ele como a pilotar um caça isso é definitivamente o auge da incongruência, e desafia as expectativas”, contou Jennifer Herdt, professora de Ética cristã da Yale Divinity School, citada pelo The New York Times.