Como secar a roupa rapidamente em dias frios e de chuva?

O tempo tem estado cinzento e carregado de chuva e vento. As condições climatéricas adversas dificultam várias áreas da vida dos cidadãos, nomeadamente no trajeto para o trabalho mas também para a realização de algumas tarefas domésticas como secar a roupa.

Para quem não tem uma máquina de secar roupa, ou para quem tem mas deseja poupar na fatura da eletricidade, existem alguns truques e dicas que podem ser colocados em prática para ter a sua roupa seca e fofa rapidamente em dias de chuva e frio.

É sabido que o calor e o vento sem humidade acabam por ajudar a secar a roupa rapidamente, mas também a possibilidade de a colocar esticada e assim em boas condições de ventilação. Só que isso nem sempre é possível. Por isso, deixamos algumas dicas para secar a roupa de forma prática, rápida e pensando na poupança da sua carteira. Tome nota.

Uma das dicas mais importantes é que a roupa seja estendida com menos água possível. E menos água possível dá para conseguir através de uma centrifugação preciosa. Escolha um programa da sua máquina de lavar em que a sua roupa possa ser enxaguada corretamente.

Mas tome atenção aos tecidos e roupas delicadas. Este procedimento pode danificar a qualidade do produto.

Outra das dicas mais úteis tem que ver com os cabides. Se estender a sua roupa em cabides, acabará por secar mais rapidamente. E tem a vantagem de não ficar com as marcas das molas nos tecidos.

Procure também locais arejados para colocar a sua roupa a secar, uma vez que a circulação de ar acelera o processo de secagem da sua roupa.

E se fizer esse procedimento, aproveite também para, de quando em vez, virar o estendal e assim permitir que todas as peças fiquem à mercê das correntes de ar.

No estendal, opte também por manter a roupa bem esticada e com espaço entre as várias peças que coloca. Deixe o ar ventilar entre as peças.

Existem mais dicas e truques interessantes para secar a roupa rapidamente como enrolar a roupa húmida numa toalha seca.

Uma das dicas e truques mais ousados é mesmo congelar a roupa. Curioso? Quando não há tempo, o clima não ajuda e alguém deseja mesmo aquela peça de roupa pronta a usa, há quem opte por colocar a roupa dentro de sacos plásticos no congelador.

Assim, o congelamento acabará por retirar a água da peça. Depois, é só passar a ferro para aquecer a peça e esta fica pronta a vestir. É uma solução um tanto ou quanto pouco comum, mas há quem opte por ela.