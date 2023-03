Nas Notícias Como Reduzir a Ansiedade: 8 Alimentos que podem ajudar Por

Descubra como certos alimentos podem ajudar a controlar a ansiedade e reduzir os seus sintomas. Fique a conhecer 8 alimentos nutritivos e eficazes para adicionar à sua dieta.

Ligação entre a dieta e a ansiedade

A ingestão adequada de proteínas, gorduras saudáveis ​​e hidratos de carbono complexos é fundamental para equilibrar os níveis de açúcar no sangue e ajuda a regular o humor.

Alimentos processados, ricos em açúcar e cafeína, podem desencadear estados de maior ‘stress’ e ansiedade.

Comer alimentos ricos em magnésio, como espinafre, abacate e amêndoas, também pode ajudar a aliviar os sintomas de ansiedade.

Uma dieta inadequada pode causar deficiências nutricionais que contribuem para a ansiedade.

Quando se fala de ansiedade, é importante sublinhar a importância da relação intestino-cérebro. O intestino produz neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, que desempenham um papel significativo na regulação do humor e da ansiedade. Uma microbiota intestinal saudável ajuda a reduzir os sintomas de ansiedade.

Top 8 alimentos para combater a ansiedade



Mirtilos

Ricos em antioxidantes, ajudam a reduzir a inflamação do corpo e promovem o funcionamento saudável do cérebro. Estudos demonstram que o consumo de mirtilos pode ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade e a melhorar a função cognitiva. Experimente adicionar mirtilos ao seu batido matinal.

Abacate

O abacate é um superalimento rico em gorduras saudáveis, fibras e vitamina B6. É também uma grande fonte de magnésio, que desempenha um papel significativo na redução dos sintomas de ansiedade. O magnésio regula os neurotransmissores do cérebro e ajuda a relaxar.

Acrescente abacate à sua torrada ou salada.

Amêndoas

Fonte de magnésio, as amêndoas são também ricas em gorduras, proteínas e fibras saudáveis, contribuindo para regular os níveis de açúcar no sangue e promover o funcionamento saudável do cérebro.

Salmão

O salmão é um peixe gordo rico em ácidos gordos ómega 3. O ómega 3 é um ácido gordo essencial ao organismo que desempenha um papel significativo na redução da inflamação no cérebro e na redução dos sintomas de ansiedade e depressão. Fonte de proteína, rico em vitamina D e selénio, o salmão melhora a função cerebral e o desempenho cognitivo. Desfrute de um filete de salmão ao jantar.



Alimentos ricos em antioxidantes, gorduras saudáveis e magnésio ajudam a melhorar os sintomas de ansiedade.

Chocolate preto

Conhecido pelo sabor delicioso, o chocolate pode ajudar a reduzir a ansiedade. Rico em antioxidantes, o chocolate preto contém flavonoides que ajudam a reduzir a inflamação e aumentar o fluxo sanguíneo. Por outro lado, também contém teobromina, um fotoquímico que ajuda a melhorar o humor. É importante escolher chocolate com pelo menos 70% de cacau para obter estes benefícios.

Aveia

Rica em fibras e magnésio, a aveia promove uma função intestinal saudável e ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Os hidratos de carbono complexos da aveia ajudam a aumentar os níveis de serotonina, uma hormona que alivia a ansiedade e regula o humor.

Se procura uma forma natural de controlar a ansiedade, comece o seu dia com papas de aveia.

Espinafres

O espinafre é um vegetal de folhas verdes, rico em magnésio, que ajuda a regular os neurotransmissores no cérebro. Além disso, é uma boa fonte de vitaminas A, C, e E, todas associadas à redução dos níveis de ansiedade e ‘stress’.

Chá de Camomila

O chá de camomila é usado há vários séculos como um remédio natural para a ansiedade. A camomila contém flavonoides, com efeitos anti-inflamatórios e triptofano, um aminoácido que ajuda a regular o humor e a relaxar. Beba uma chávena de chá de camomila antes de se deitar para relaxar e melhorar a qualidade do sono.



Lembre-se, adotar uma dieta saudável é fundamental para gestão da ansiedade. Contudo, é essencial procurar ajuda de um profissional de saúde se estiver a lidar contra sintomas persistentes.