Nas Notícias Como proteger a saúde respiratória dos patudos neste inverno Por

Sabia que as patologias típicas dos meses de inverno também afetam os nossos animais de estimação? Pneumonia, bronquite e rinite são apenas algumas das doenças respiratórias mais frequentes nesta época do ano. E, tal como acontece com as pessoas, o frio e a humidade aumentam os riscos, pelo que é essencial proteger a saúde respiratória dos seus patudos.

“Estas doenças podem causar tosse, espirros, febre e, claro, deixam os nossos pets desconfortáveis e sem energia. Por isso, é fundamental mantê-los aquecidos e saudáveis durante os meses mais frios,” explica Tiago Magalhães, médico veterinário ZU.

Felizmente, prevenir estas patologias é mais fácil do que parece. Com algumas medidas simples, pode ajudar o seu pet a passar o inverno sem sustos.

Como proteger a saúde respiratória dos seus patudos neste inverno:

Proteção contra o frio dentro e fora de casa. Cães e gatos com pelagens mais curtas ou que são mais sensíveis ao frio precisam de uma proteção extra, pelo que devem usar roupas quentes. Além disso, é fundamental garantir que eles tenham um espaço dentro que casa que seja confortável e longe de correntes de ar e humidade.

Evitar passeios longos em dias frios, ventosos e chuvosos. As temperaturas extremas e os ventos fortes podem ser prejudiciais. O ideal é limitar o tempo ao ar livre e, quando for necessário, garantir que o pet esteja bem protegido.

Manter o ambiente limpo. Assegurar que a casa é arejada e limpa, mesmo que esteja frio, é fundamental para prevenir doenças respiratórias de toda a família, patudos incluídos.

Vacinas em dia. Esta é uma das melhores formas de proteção. Tenha em consideração que há vacinas específicas para evitar problemas respiratórios nos cães, como a da Tosse do Canil. E para os gatos, existem vacinas que ajudam a prevenir infeções respiratórias, como a da rinotraqueíte viral.

“Se notarem sinais como tosse persistente, dificuldade em respirar ou secreções nasais, o melhor é não esperar e levar de imediato o pet ao veterinário”, sublinha Tiago Magalhães.

Consulte um Veterinário

Aconselhe-se com o seu médico veterinário sobre quais as opções indicadas para o contexto do seu animal de estimação, tendo em conta aspetos como a raça, idade, patologias, características e histórico do mesmo.