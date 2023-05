Nas Notícias Como proteger animais de estimação nos dias quentes Por

Saiba como proteger os seus animais de estimação no verão. Aprenda dicas simples e eficazes para protegê-los do calor e evitar problemas de saúde.

1. Mantenha os animais de estimação hidratados

A hidratação é essencial para proteger os animais de estimação nos dias quentes. Certifique-se de que eles sempre tenham acesso a água fresca e limpa.

Coloque várias taças de água pela casa e mude-as regularmente.

Os animais precisam de água fresca e limpa em quantidades adequadas para manter-se hidratados e saudáveis.

Uma boa dica é investir numa fonte de água, que pode incentivar o seu animal a beber mais água. Conheça as vantagens da utilização de uma fonte de água.

2. Não deixe os animais de estimação dentro do carro

Em dias quentes, o interior de um carro pode ficar extremamente quente em questão de minutos.

Deixar o seu animal de estimação dentro do carro pode ser fatal, mesmo que as janelas estejam abertas.

Se precisar sair com o seu animal de estimação, leve-o consigo ou deixe-o em casa.

Ainda que as janelas estejam abertas, deixar um animal de estimação dentro do carro pode ser fatal.

3. Mantenha-os frescos

Assegure-se de que os seus animais de estimação tenham um local fresco e confortável para se abrigarem. Se permanecem no exterior da casa, pondere instalar um toldo ou sombra para poderem encontrar refúgio do sol. Dentro de casa, pode manter as cortinas fechadas para reduzir a quantidade de luz solar direta que entra pela janela. Saiba como refrescar cães e gatos em dias de calor.

4. Evite atividades intensas em horas de calor

Evite fazer atividades intensas com os seus animais de estimação durante os horários mais quentes do dia, como entre as 10h e 16h. Isso inclui caminhadas, corridas e brincadeiras. Em vez disso, opte por passeios matinais ou noturnos, quando a temperatura é mais amena.



Uma piscina ou um bom banho com água fresca pode ser uma excelente forma de ajudar o seu cão a refrescar-se.

5. Cuidado com as patas

O alcatrão quente pode ser perigoso para as patas dos animais de estimação. Garanta que o solo não esteja demasiado quente antes de sair para passear e evite caminhar em superfícies quentes, como asfalto ou cimento. Se for necessário, utilize botinhas para proteger as patas do seu animal de estimação.

6. Esteja atento aos sinais de sobreaquecimento

Em dias quentes, os animais de estimação podem sobreaquecer rapidamente, especialmente se tiverem o focinho curto.

Ofereça sempre água ao seu animal de estimação e verifique se há disponibilidade de água durante os passeios ou atividades ao ar livre.

Esteja alerta aos sinais de sobreaquecimento, como:

respiração ofegante

gengivas vermelhas ou azuis

salivação excessiva

fraqueza

vómitos

Se notar algum destes sintomas, leve o seu animal de estimação para um local fresco e entre em contacto com um veterinário imediatamente.