Nas Notícias Como posso saber quando vou ser vacinado? Por

A campanha nacional de vacinação contra a covid-19 segue a bom ritmo. Imunizadas as categorias consideradas ‘mais prioritárias’, chega a vez da vacinação ir sendo alargada gradualmente ao resto da população.

Os primeiros a receberem a vacina foram, para além de alguns trabalhadores essenciais (como médicos e enfermeiros, por exemplo), os idosos com mais de 80. Seguiram-se as pessoas com 50 a 79 anos e com comorbilidades.

Quem não se encontra dentro dos critérios da primeira fase, pode consultar o simulador lançado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). A resposta é ainda meramente indicativa, mas já fornece um certo enquadramento temporal.

A DGS alerta que não é possível pedir a marcação da vacina contra a covid-19, mas depois de preenchido o inquérito que consta no simulador a pessoa será contactada para esse efeito pelo Serviço Nacional de Saúde.

Recorde as fases do plano nacional de vacinação contra a covid-19.

Fase 1

A partir de dezembro de 2020:

Profissionais de saúde envolvidos na prestação de cuidados a doentes

Profissionais das forças armadas, forças de segurança e serviços críticos

Profissionais e residentes em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e instituições similares

Profissionais e utentes da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).

A partir de fevereiro de 2021:

Pessoas de idade ≥50 anos, com pelo menos uma das seguintes patologias:

Insuficiência cardíaca

Doença coronária

Insuficiência renal (Taxa de Filtração Glomerular < 60ml/min)

(DPOC) ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração

Pessoas com 80 ou mais anos de idade.

Fase 2 (a partir de abril de 2021):

Pessoas de idade ≥65 anos (que não tenham sido vacinadas previamente)

Pessoas entre os 50 e os 64 anos de idade, inclusive, com pelo menos uma das seguintes patologias:

Diabetes

Neoplasia maligna ativa

Doença renal crónica (Taxa de Filtração Glomerular > 60ml/min)

Insuficiência hepática

Hipertensão arterial

Obesidade

Outras patologias com menor prevalência que poderão ser definidas posteriormente, em função do conhecimento científico

Fase 3 (em data a determinar após a conclusão da segunda fase):

Toda a restante população elegível, que poderá ser igualmente priorizada