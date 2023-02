Nas Notícias Como pedir a alteração do identificador da Via Verde para outra viatura? Por

Quando alguém compra um veículo tem sempre um objetivo em mente para o seu uso ou benefício, sendo que a durabilidade é uma das situações que se procuram acautelar.

Todavia, nem sempre os veículos duram aquilo que se deseja ou, por outro lado, acabam por durar muito mas não uma vida inteira. Desse modo, a dado momento, é necessário proceder a alguns ajustes, não raras vezes à compra de um outro veículo.

Serve isto para enquadrar uma situação que acaba por ser comum nas autoestradas portuguesas que é a necessidade que muitos utilizadores da Via Verde acabam por ter em alterar a matrícula associada ao seu dispositivo eletrónico, que possibilita a passagem na via reservada a aderentes.

Quer saber como pedir a alteração do identificador da Via Verde para outra viatura? Vai aprender todos os passos de forma rápida.

Quem pretende associar o seu identificador da Via Verde a outra matrícula pode fazê-lo de forma online, bastando ter uma conta no portal da Via Verde, onde pode consultar todo o extrato das suas passagens pelo sistema de Via Verde, por exemplo.

Mas no que toca à alteração identificador da Via Verde para outra viatura necessita apenas mudar a matrícula associada ao identificador no portal, quando tem a conta, e depois prestar algumas informações.

Deve mencionar a marca e o modelo do seu novo veículo que estará associado de forma muito simples e prática. Trata-se, pois, de um processo intuitivo e fácil.

Mas existem outras dúvidas relativamente a este processo como por exemplo saber se existem custos associados a esta alteração.

Quanto tenho de pagar para alterar?

Qual é o preço que se paga para pedir a alteração de identificador para outra viatura? Essa questão tem também uma resposta direta e simples: Nada. O utilizador pode fazer a alteração de forma gratuita.

E relativamente a documentos necessários também não existe uma lista muito longa de papéis que deve ter presentes para enviar para o portal da Via Verde.

Que documentos são necessários?

Quem desejar associar uma matrícula diferente ao dispositivo precisa de ter em sua posse número de contribuinte para se registar na área reservada.

A somar a isso, só necessita saber o número da matrícula, a marca e o modelo da viatura que pretende associar.

Esta alteração poderá ser feita a qualquer momento e não existe um período específico.

Relativamente ao pedido, poderá ser feito de forma muito cómoda pela internet mas existe outros meios.

Onde se pode fazer a alteração?

Esta pode ser realizada então via virtual no portal ou nas lojas da Via Verde. Que preferir por ainda optar por alterar através do telefone, ligando para o número 210 730 300 ou 707 500 900.