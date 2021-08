Nas Notícias Como organizar a despensa? Por

Saiba como organizar a despensa para que esteja sempre arrumada de forma eficiente.

A organização da despensa devia ser considerada uma arte. Quem nunca encontrou um produto fora de prazo ou até mesmo algo que já nem se lembrava de lá ter?

Felizmente, há estratégias para organizar a despensa, mantendo tudo arrumado e ainda assim acessível. Siga estas sugestões e não hesite em chamar toda a família para ajudar.

Sempre de olho nas validades

A despensa serve para guardar produtos com uma duração mais longa, como arroz e massas, pelo que é normal que fique alguma coisa ‘esquecida’ lá para o fundo e… passe o prazo de validade. Mantenha-se atento às validades, colocando os produtos que estão mais próximos do prazo à frente dos outros.

Arrume por categorias

Para uma melhor organização da despensa, arrume os produtos por categorias. Por exemplo: Produtos de mercearia para cozinhar (cebolas, alhos, batatas, etc.), condimentos e temperos (sal, folhas de louro, etc), azeites, vinagres e óleos, mercearia diversa (arroz, massas, etc), enlatados, produtos para o pequeno-almoço, bolachas e doces.

Cada grupo deverá ter uma zona específica dentro da despensa, com aqueles que são usados com frequência (como os cereais para o pequeno-almoço) a ficarem nos lugares mais acessíveis.

Veja o que tem guardado

Muitos dos produtos que compramos chegam em embalagens plásticas que depois não são práticas para arrumar. Produtos como biscoitos, arroz, feijões ou grão e até batatas fritas devem ser guardados em frascos de vidro transparente. Assim, estarão mais visíveis quando tiver de os procurar.

Aposte nas etiquetas

Para tornar a procura de um determinado produto ainda mais fácil, identifique os produtos à medida que os arruma, com etiquetas autocolantes. Para maior eficiência, nessa etiqueta poderá também apontar a data em que esse produto foi aberto. E não se esqueça de deixar à vista o prazo de validade.

Vire as etiquetas e os rótulos para a frente

É uma sugestão tão simples e tão eficaz ao mesmo tempo: arrume sempre as embalagens e os frascos com as etiquetas e os rótulos virados para a frente.

Crie ‘novos’ espaços

Procure aproveitar ao máximo o espaço disponível. Se colocar alguns ganchos nas paredes interiores, poderá criar ‘novas’ zonas de arrumação.

Atenção aos pesos

Os produtos mais pesados devem ficar sempre nas prateleiras inferiores. Assim, se acontecer algum infortúnio, os efeitos ficarão limitados ao espaço inferior da despensa.

Siga as regras que definir

De nada vale fazer todas as sugestões que foram referidas se daqui a alguns dias deixar de as cumprir. Quando tirar algo da despensa, como o frasco com o arroz, coloque-o depois no mesmo sítio, com a etiqueta ou rótulo virado para a frente. E não se esqueça de conferir a data de validade.