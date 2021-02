Artigo patrocinado Como o digital pode ajudar os restaurantes no confinamento? Por

Quase um ano depois do primeiro confinamento, o país volta a fechar. Em termos económicos e sociais, a receita repete-se: os trabalhadores não essenciais são obrigados a entrarem em teletrabalho, as aulas passam a realizar-se via online e a restauração fecha portas ou opera, quando possível, em regime de takeaway ou entrega ao domicilio.

Não é, como se pode perceber, o cenário ideal para a tão martirizada restauração, mas este enorme desafio que se apresenta o setor acabou por acelerar o salto para uma nova era: o digital. Esta pandemia veio servir de catalisadora para a procura de soluções tecnológicas por parte dos restaurantes, para compensar a perda de receitas provocada pelo confinamento. A utilização de um canal de vendas online, site próprio ou redes sociais, apresenta-se como a melhor solução face a tamanhos constrangimentos.

Contudo, não basta a um restaurante lançar um site próprio ou anunciar os seus serviços de takeaway e entregas numa rede social para que os clientes apareceram a bater à sua “porta digital”. Gerar tráfego para o site, envolver os clientes com a sua marca e disponibilizar uma experiência de compra simples e cómoda (pesquisa de produtos, compra, checkout e pagamentos, por exemplo) são fatores decisivos que contribuem para o sucesso ou insucesso do negócio.

Para além destes, há um outro elemento que não pode deixar de ser considerado numa estratégia digital: os hábitos de consumo dos clientes.

O crescimento do número de utilizadores de Internet e a disseminação de dispositivos móveis (smartphones, tablets, etc.), levou ao nascimento do “consumidor 2.0”.

Na prática, este tipo de consumidor caracteriza-se por utilizar a Internet não só como fonte de pesquisa, mas também como meio privilegiado para a compra de bens e serviços. A qualidade não é o único fator que este consumidor tem em conta aquando de uma compra online.

A experiência de compra (desde o primeiro contacto ao processo de checkout- finalização da compra), a disponibilidade (procuram e-shops abertas 24/7), a mobilidade (e-shops adaptados aos dispositivos móveis) e o atendimento personalizado, são fatores que este consumidor 2.0 valoriza e que, quando cumpridos, trazem consigo a fidelização do cliente.

Estratégias digitais para ajudar os restaurantes no confinamento

Como juntar todos os fatores que elencamos e conseguir que o seu restaurante se destaque entre os milhares que já têm presença no digital?

Esta é pergunta do ”milhão de dólares” e a sua resposta implica a utilização de um conjunto de táticas digitais que dão pelo nome de Marketing Digital e onde se incluem o SEO (Search Engine Optimization), o inbound marketing, o marketing de conteúdo ou o branding.

Atrair, seduzir e fidelizar clientes. De uma forma sintética, esta é a santíssima trindade por detrás de toda e qualquer estratégia de marketing digital.

Ao utilizar o SEO e a criação de conteúdo, pode ajudar a solidificar a marca, manter a interação com os clientes existentes e abrir as portas a novos durante o tempo de inatividade.

Pode parecer simples, mas gizar estratégias de marketing digital que captem e retenham o cliente para o restaurante é complexo, especialmente em negócios de restauração de pequena e média dimensão que nunca tinham verdadeiramente apostado no digital.

A melhor opção para estas PMEs é procurarem os serviços especializados de uma agência de marketing digital.

Como o caso da Unik SEO, agência de marketing digital especialista em SEO sediada em Lisboa, desenvolveu e está a oferecer uma ferramenta que promete ajudar os restaurantes a conquistarem clientes no mundo digital e ultrapassarem o confinamento com um fluxo positivo de caixa.

A solução dá pelo nome de SEO para restaurantes e apresenta-se como uma multifacetada caixa de ferramentas de search engine optimization que, entre outras coisas, ajuda o restaurante a construir a sua credibilidade online através da utilização de estratégias e otimizações quer ao nível do conteúdo, navegação e usabilidade do site para dispositivos móveis, entre outras formas, dependendo das necessidades especificas de cada negócio.

Para além destas funcionalidades, esta solução SEO para PMEs aumenta a visibilidade do site do restaurante mediante a utilização de várias plataformas para notificar os seus clientes de quaisquer alterações ou adições de serviços, mantendo-os sempre a par das mesmas.

Nunca é demais recordar, menus atualizados, opções de entrega e takeaway, e todas as últimas notícias e promoções que o seu restaurante está a oferecer, mantem os clientes interessados e o seu restaurante visível.