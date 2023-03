Nas Notícias Como lavar os dentes: Mitos e verdades sobre a saúde oral Por

Qual a melhor hora para lavar os dentes? E como lavar os dentes corretamente? Deve escovar os dentes imediatamente após cada refeição? Eis alguns mitos e verdades sobre a higiene oral.

No dia em que se assinala o Dia Mundial da Saúde Oral, a Clínica Médis desmistifica mitos sobre como lavar os dentes e sobre a saúde oral.

Em Portugal, cerca de 30% das pessoas indica não ter capacidade financeira para ir ao dentista, como refere o Barómetro de Saúde Oral 2022, promovido pela Ordem dos Médicos Dentistas.

Contudo, não é apenas na questão financeira que pesa a decisão de ir ao dentista. Para 50,2% dos inquiridos, isto reflete-se por considerarem que os cuidados de saúde oral não são necessários.

Como lavar os dentes e ter hábitos saudáveis

Seja por desconhecimento, seja por falta de recursos, a realidade no País é que, ainda, existe uma certa desconsideração face aos melhores hábitos de saúde oral.

Por outro lado, a existência de vários mitos sobre como lavar os dentes e outras rotinas de higiene oral levam os portugueses a adotar, erradamente, hábitos pouco saudáveis.

Nesse âmbito a Clínica Médis esclarece e ajuda-o a tomar decisões mais informadas para manter o seu sorriso.

Mitos e Verdades em Higiene Oral

Nesse sentido, Pacheco Pinto, coordenador clínico da Clínica Médis, esclarece algumas questões.

Deve lavar os dentes imediatamente após cada refeição.

Mito.

A verdade é que deve esperar cerca de 30 minutos antes de lavar os dentes. O ambiente ácido que é formado pela saliva após a ingestão de alimentos, faz com que o esmalte “amoleça”.

Assim, se escovar os dentes mesmo depois da sua refeição, vai acabar por eliminar parte do esmalte com a escovagem. Assim, deve esperar um pouco após cada refeição.

O mau hálito está sempre relacionado com uma má higiene oral?

Mito.

É verdade que a causa mais comum para o mau hálito se prende com a falta de higiene oral.

Contudo, existem outras causas associadas a esta condição, como:

jejum prolongado

desidratação

ansiedade e stress

tabagismo

patologias no sistema digestivo e/ou respiratório

diabetes mal controlada (hipoglicemia)

medicamentos que alterem a produção de saliva (como a hipertensão, por exemplo).

Lavar os dentes antes de dormir é a escovagem mais importante do dia?

Verdadeiro.

Quando dormimos, a produção de saliva é menor e quase não há movimento da língua, o que dificulta a eliminação dos restos de comida. Por isso, se não lavar os dentes antes de dormir, os restos de comida vão permanecer na boca durante a noite, servindo de alimento às bactérias.

Os dentes sensíveis têm sempre cáries?

Mito.

Apesar de algumas cáries poderem causar sensibilidade ao frio e doces, nem todas o fazem. A sensibilidade dentária pode ter muitas causas, por isso se sofre desta patologia consulte o seu médico dentista.

Não se deve lavar os dentes se a gengiva está a sangrar?

Mito.

Se as suas gengivas sangram aquando da escovagem dentária, isto significa que está com uma inflamação. Ou seja, muitas vezes, tudo o que basta para se acabar com o sangramento e inflamação das gengivas, é um reforço na higiene oral.

Por exemplo, removendo bem a placa bacteriana, partículas de comida e mantendo os seus dentes, gengiva e língua limpos. Para tal, deve então usar uma escova suave ou de média rigidez, pasta dentífrica e bochechar com elixir.

Beber muito café ou chá escurece os dentes?

Verdadeiro.

O café, o tabaco, os refrigerantes, o chá preto e o vinho tinto, por exemplo, podem causar manchas amareladas nos dentes. Ou seja, tudo o que inclui corantes contribui para o escurecimento dos dentes.

É preciso colocar na escova uma grande quantidade de pasta dentífrica para lavar bem os dentes. Mito.

O verdadeiro responsável pela limpeza dos dentes é a escova e a escovagem. A pasta aplicada deve ser colocada na ponta superior da escova, e ser do tamanho equivalente a uma ervilha.

Desconhecimento sobre como lavar os dentes e higiene oral

Os mitos associados à higiene oral resultam, em suma, num desconhecimento generalizado do que são os melhores hábitos a adotar.

Por outro lado, segredo de uma boa higiene não é difícil, assentando sobretudo na prevenção. Assim, além da escovagem dos dentes e uma boa alimentação, ainda a visita regular a um médico dentista são regras fundamentais para garantir que mantém um sorriso sempre saudável.