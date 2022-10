Artigo patrocinado Como integrar o ensino do inglês no seu negócio Por

Seja no setor do retalho, dos serviços, ou na indústria, o conhecimento do inglês é um atributo essencial para qualquer funcionário moderno. Num mundo cada vez mais globalizado, é urgente contar com uma equipa capaz de lidar eficientemente com clientes e colaboradores internacionais. Mas devem os pequenos e grandes empresários portugueses contratar apenas funcionários que já dominem o inglês? Ou será que a resposta passa por otimizar as qualidades do seu staff atual?

O ensino do inglês corporativo, ou do inglês destinado a empresas, é cada vez mais comum em países como os Estados Unidos e também já chegou a Portugal. As vantagens de contar com uma equipa de trabalho versada no inglês são muitas. Mas qual é a melhor forma de integrar o ensino do inglês no seu negócio?

Escolher os professores certos

O primeiro passo para integrar o ensino do inglês no seu negócio passa por escolher os professores certos. O ensino do inglês corporativo difere do ensino do inglês tradicional, já que é focado em matérias específicas que se coadunam com as atividades de uma empresa.

Assim, é importante optar por um serviço de ensino de inglês profissional e habituado a lidar com empresas, não apenas com cidadãos individuais. Em Portugal, já é possível optar por um curso de inglês para empresas com planos de aprendizagem personalizados para cada aluno e setor empresarial.

Avaliar as capacidades da sua equipa

Numa empresa com 20 funcionários, existem 20 pessoas com conhecimento distintos da língua inglesa. Por este motivo, e fundamental avaliar as capacidades da sua equipa de trabalho antes de optar por uma metodologia de ensino específica. É possível testar os conhecimentos dos funcionários com base em pequenos testes ou inquéritos e, seguidamente, tirar ilações mais concretas sobre como estes podem usufruir de um curso de inglês corporativo.

No caso de empresas com muitos funcionários, pode ser uma boa ideia dividir o staff em equipas com base no seu conhecimento do idioma. Para empresas mais pequenas, o ensino individual do inglês pode ser a solução mais pertinente.

Dar prioridade ao seu setor

O ensino de inglês para empresas tem como finalidade a criação de uma equipa de trabalho mais eficiente. É por isso que, ao contrário do inglês tradicional, o inglês corporativo precisa de ser contextualizado.

Ou seja: se a sua empresa é uma empresa do setor turístico, os seus funcionários devem ser versados nos termos relativos ao setor (como, por exemplo, saudações ou expressões de etiqueta). Já no caso de uma empresa que lida com a venda de materiais de construção civil, é fundamental educar os funcionários acerca do jargão específico da indústria.

Criar incentivos adicionais

A possibilidade de melhorar as aptidões para o inglês gratuitamente e no seio do local de trabalho deve ser suficientemente atrativa para incentivar a maioria dos seus funcionários. Contudo, pode ser uma boa ideia criar incentivos adicionais que potenciem a aprendizagem do inglês.

Pequenas “competições” entre trabalhadores, benefícios provisórios, ou mesmo bónus para os melhores alunos são apenas alguns dos incentivos extra que podem ajudar o seu staff a aprender inglês mais rapidamente e com maior motivação.