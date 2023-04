Nas Notícias Como funcionam os radares de controlo de velocidade média? Por

Os condutores sabem que ao circularem podem ser controlados por radar e, em caso de excesso de velocidade, podem ser aplicadas pesadas coimas e eventuais contraordenações graves ou muito graves. A grande maioria conhecia os típicos radares colocados num ponto e que controlavam a velocidade. Mas agora nas estradas e ruas portugueses existem também radares de controlo de velocidade média. Sabe como funcionam os radares de controlo de velocidade média?

Os radares de controlo de velocidade média já estão em funcionamento e têm por objetivo monitorizar e controlar a velocidade dos veículos, tal como os seus ‘irmãos’ fixos e móveis, ainda que com uma importante novidade que os condutores devem ter noção.

Essa grande novidade dos radares de controlo de velocidade média em relação aos restantes é que estes sinalizam os veículos entre dois ou mais pontos. Assim, medem a velocidade média a que o veículo circulou entre os pontos assinalados.

Se o condutor fez o percurso mais rápido do que os cálculos previstos e legais, o sistema dispara uma informação para um centro de controlo de radares que irá mover um procedimento contra aquele veículo

Ao contrário dos outros radares que são sinalizam a velocidade num ponto, os radares de velocidade média traçam um cálculo sobre a velocidade e o tempo gasto a percorrer dois ou mais pontos.

Deste modo, estes radares de controlo de velocidade média acabam por ser adversários daqueles condutores que na aproximação de um radar fixo ou quando percebem que há um radar móvel reduzem a velocidade e depois voltar a acelerar.

Na condução já sabemos que existem condutores sempre à procura de alguns truques para escapar aos radares, ainda que muitos deles não sejam confirmados pela ciência.

Só há uma maneira 100 por cento eficaz para escapar a multas por excesso de velocidade: circulando dentro dos limites legais.

Os condutores são informados da colocação dos radares?

Em relação ao modo de funcionamento dos radares de controlo de velocidade média já se percebeu como funcionam, mas há quem tenha dúvidas relativamente à sua identificação.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) já garantiu que serão sempre sinalizados todos os locais onde estes aparelhos estejam montados. E é possível que possam ser alterados os seus locais.

Ao contrário dos radares móveis, que podem não estar identificados, quer os radares fixos, quer os de controlo médio de velocidade têm de ser identificados, segundo consta da lei.

E por muitos mitos urbanos que existam, o melhor mesmo é andar sempre dentro dos limites de velocidade estabelecidos pela lei.

Até porque, o objetivo destes novos radares de controlo médio de velocidade, de acordo com a ANSR, é que estes radares funcionem como meio de dissuasão do não cumprimento dos respetivos limites de velocidade e não tanto como caça à multa.

Onde estão estes novos radares de controlo médio de velocidade?

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária já deu conta de que a colocação destes novos radares teve como objetivo uma implementação nos locais onde a sinistralidade se assume como maior.

“Teve como pressuposto, entre outros fatores, o nível de sinistralidade aí existente e em que a velocidade excessiva se revelou uma das causas para essa sinistralidade”, explica a entidade responsável pela segurança rodoviária em Portugal.

E alguns locais foram divulgados.

EN106 em Penafiel;

IC19 em Sintra;

EN5 em Palmela;

EN109 em Bom Sucesso;

IC8 na Sertã;

EN10 em Vila Franca de Xira;

EN101 em Vila Verde.

Provas fotográficas dos radares. Informações que você deve conferir sempre, se for multado

Os radares conseguem fotografar os veículos que conduzem em excesso de velocidade e é esse frame que acaba por funcionar como elemento de prova.

Mas você sabia que existem regras que estes registos fotográficos têm de conter? Confira sempre os registos que lhe são mostrados ou enviados e certifique-se de que tudo está dentro da lei, nomeadamente as seguintes indicações que constam dos manuais de procedimentos da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária:

Via (Local, ponto quilométrico);

Via de trânsito; sentido de trânsito;

Data;

Velocidade medida (km/h);

N.º da fotografia;

Entidade Autuante;

Marca e modelo do instrumento (radar);

N.º de série (radar);

Data da última verificação metrológica;

Data de aprovação da ANSR.

O que é a verificação meteorológica dos radares?

A implementação do sistema de radares obedece ao regime constante do Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, que segue disposições regulamentares gerais constantes do Regulamento Geral do Controlo Metrológico. Sabe o que é então a verificação meteorológica dos radares?

O controlo metrológico dos cinemómetros (radares) é da competência do Instituto Português da Qualidade, I. P. (IPQ), e compreende as seguintes operações:

a) Aprovação de modelo;

b) Primeira verificação;

c) Verificação periódica;

d) Verificação extraordinária.

Antes de um radar ser implementado este tem de ser testado. A primeira verificação é feita antes da colocação do instrumento, mas também é obrigatório fazê-lo se o radar sofrer uma reparação ou quando existir um dano no sistema de selagem.

Dentro desta verificação meteorológica está contemplada uma “verificação periódica é anual, salvo indicação em contrário no despacho de aprovação de modelo.”

Ou seja, um radar tem de estar verificado meteorologicamente para que as suas captações sejam consideradas válidas e legais. É esta verificação que determina que o radar está em condições de executar a tarefa para o qual é instalado.

Circule com precaução, pela sua saúde e pela sua carteira

Nas estradas é importante que os condutores olhem para os radares como aliados na segurança rodoviária e não como instrumentos de caça às multas.

Assim, é importante circular sempre dentro dos limites de velocidade permitidos por lei em cada situação.

É fundamental que cada condutor opte sempre por realizar uma condução defensiva e dentro dos limites estabelecidos pela lei.