Como funciona o sistema que bloqueia condutores com álcool?

Perceba como funciona o sistema que bloqueia os veículos de condutores com álcool no sangue

A Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária tem vindo a realizar testes tendo em vista a aplicação do sistema que bloqueia veículos cujos condutores apresentem nívesl de álcool no sangue acima do limite legal permitido. Entenda como funciona.

O sistema dá pelo nome de “alcohol interlock” e consegue controlar de forma automática os veículos cujos condutores estão com níveis de álcool para lá do limite previsto por lei, não conseguindo sequer que a ignição do veículo fique ativada. Porquê? Porque o condutor é submetido a um ‘teste do balão’ por parte do seu próprio veículo. Na prática é isso mesmo que acontece. Existe um ‘teste do balão’ integrado na viatura.

Tecnicamente, a calibragem dos limites acima dos quais o veículo é bloqueado é determinada pelo fabricante mediante o país onde o veículo é comercializado. O bloqueio de álcool decorrerá sempre em conformidade com o valor legal estabelecido em cada país.

União Europeia obriga carros novos a terem este sistema pré-instalado

A União Europeia tem estado particularmente preocupada com a sinistralidade que é causada pelo álcool nos condutores e tem uma diretiva que obriga os veículos novos a terem este “alcohol interlock” pré-instalado.

O bloqueio do álcool tem por objetivo que apenas condutores sóbrios possam estar ao volante

A Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária espera que, no começo, este sistema seja testado por quem já infringiu os limites e taxas previstas de álcool no sangue no que à condução diz respeito na lei.

Não faça estas coisas antes de usar o bloqueio do álcool

Para que os valores do sistema sejam o mais rigorosos possíveis é importante que os condutores tenham alguns comportamentos. Um deles diz respeito à não ingestão de alimentos ou bebidas nos 5 minutos antes de se submeterem ao ‘teste do balão’ do carro.

Não acionar o para-brisas de forma frequente com recurso ao líquido para limpar o vidro é importante para não comprometer o resultado dizem fabricantes especialistas, como o caso da Volvo, que alerta que isso pode condicionar o resultado final.

É possível desativar o bloqueio do álcool nos veículos?

O sistema de bloqueio do álcool é uma tecnologia que tem por missão melhorar os números da sinistralidade, aumentando a segurança. Porém, os condutores, ainda que sob efeito de álcool, podem sentir necessidade de desativar o sistema de bloqueio do álcool.

Imagine o caso de uma emergência para a qual precisa do veículo mas este está bloqueado. A decisão de pegar no veículo é do condutor, ainda que sob efeito do álcool não o deva fazer mas, antes, acionar meios de socorro.

Em todo o caso, o sistema poderá ser desativado. Porém, para esse efeito, será necessário que os condutores vejam o que é relatado pelo fabricante. Será importante consultar as instruções da marca que produzir o seu veículo para saber se é possível desativar o bloqueio de álcool e como fazê-lo.

Carros da nova geração têm outras tecnologias que visam a segurança rodoviária

O “alcohol interlock” é uma tecnologia que a União Europeia quer ver em pleno em poucos anos nas estradas dos países membro, dando seguimento a um conjunto de políticas que visam melhorar a segurança nas estradas.

Porém, importa referir que ao longo dos tempos a melhoria das conduções de segurança tem sido uma preocupação do sistema político mas também dos fabricantes de automóveis que têm procurado testar e melhorar as viagens, tornando mais cómodas e mais seguras.

Só isso explica que, hoje em dia, os carros sejam muito avançados tecnologicamente e tenham sistemas muito práticos que ajudam os condutores. A indústria automóvel tem avançado para o futuro.

Veículos já têm outro tipo de tecnologias que visam melhorias na condução:

Velocidade inteligente;

Avisador de sonolência;

Ativação automática de meios de socorro.

Veja-se o exemplo dos mecanismos de adaptação inteligente de velocidade que permite aos condutores circularem dentro dos limites previstos na lei onde estão a circular.

Mas há mais, os veículos têm, por hoje, um avisador de sonolência, que dispara alertas para o condutor para que este tenha noção de que o melhor é parar para descansar um pouco antes de seguir viagem.

Existem já veículos onde está presente uma tecnologia muito útil para detetar veículos em marcha-atrás, não esquecendo os carros com inteligência integrada que conseguem acionar os meios de socorro em caso de acidente.