A CMTV é um dos canais privados mais recentes a nível nacional mas tem vindo a trilhar um caminho de crescimento, caracterizando-se por dar especial atenção às notícias e acontecimentos de âmbito mais local, não esquecendo os assuntos de valor nacional e internacional.

É pois usada a CMTV como meio de denúncia por muitas pessoas que apresentam queixas de serviços, instituições ou entidades sejam públicas ou privadas. Por isso, há quem procure sempre como fazer uma denúncia para a CMTV?

Para fazer uma denúncia para a CMTV, o canal televisivo, que nasceu no órbita do jornal Correio da Manhã, os telespectadores têm ao seu dispor o número de telefone 210 494 994. Aliás, trata-se mesmo de uma linha telefónica dedicada a acolher notícias e denúncias do público.

A CMTV é um canal que foi fundado a 17 de março de 2013.

Onde fica a CMTV?

A CMTV tem como sede a Rua Luciana Stegagno Picchio, 3 1549-023 Lisboa. E o seu contacto telefónico é o 213185200. Em alternativa podem ser usados o fax da Redação pelos números 210493142/3.

Quem preferir pode também utilizar os vários endereços de email, dependendo do tipo de notícia, denúncia ou assunto que deseja partilhar com a equipa da CMTV.

Se quiser entrar em contacto com a redação via email pode fazê-lo para o [email protected] ou [email protected]

Para os serviços administrativos está à disposição o telefone 213185200, sendo que existe uma outra alternativa quando o assunto são publicidades.

Nesse caso, os telespectadores devem contactar a CMTV através do telefone 210494076 ou pelo Fax 210493151.

A CMTV só tem redação em Lisboa?

A CMTV tem um leque alargado de jornalistas distribuídos de norte a sul e nas ilhas de Portugal para acompanhar todos os acontecimentos em cima da hora. Aliás, o canal de televisão diz mesmo que é o primeiro órgão de comunicação a chegar aos locais onde acontece a notícia.

“Melhor. Primeiro” é o slogan da CMTV que tem várias delegações espalhadas pelo país, não ficando apenas pela capital Lisboa.

Assim, é possível encontrar delegações da CMTV no Porto na Rua Manuel Pinto de Azevedo, 80, 1º, 4100-320 Porto.

Os contactos telefónicos da CMTV no Porto são o 225322300/31. No caso da publicação deve usar-se o número 225322301. Quem quiser, tem sempre o fax da redação à disposição que é o 225322398.

Além disso, o fax para assuntos relacionados com publicidade é o 226184066.

A CMTV também está na cidade dos estudantes. Em Coimbra, a delegação da CMTV está instalada na Rua Figueira da Foz, 3-1.º andar (Escritório 2) 3000-184 Coimbra. O telefone é o 239832092. Já o fax é o 239821026.

Na cidade de Viriato também se encontra uma delegação da CMTV na Rua Miguel Bombarda, 16, R/C

3500-009 Viseu. O contacto telefónico aqui é o 232415179 para a redação e o fax é o 232431001.

Em Leiria a delegação da CMTV está instalada na Av. 25 Abril, Lote 13, n.º 4, R/C 2400-265. O telefone é o 244812772 e o fax 244812903.

A CMTV tem redação no Algarve?

No Algarve, Faro sedia a CMTV na Rua do Bocage, 120 8000-206. E o contacto telefónico da estação televisiva é o 289803553 ou o 289802253. O fax é o 289802452.

Ainda no Algarve, a CMTV também está presente em Portimão na Avenida Guanaré, Edifício A Fábrica, Bloco H, Loja X, R/C 8500-507. Quanto aos contactos telefónicos são o 282410480 para a redação, enquanto que para assuntos de publicidade devem ser marcados os números 282495651. Quem preferir, pode também recorrer ao fax pelo número 282484946.