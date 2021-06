Nas Notícias Como fazer testes à covid-19? Há uma linha que o ajuda a encontrar a farmácia mais próxima Por

O teste de despiste à covid-19 tem sido uma das partes mais importantes do combate à pandemia.

Desde que as farmácias foram autorizadas a fazer testes, muitas pessoas têm optado por marcar um teste na farmácia, ‘fugindo’ às aglomerações nas sobrecarregadas unidades de saúde pública, como centros de saúde e hospitais.

Agora, a Linha 1400 – Linha Nacional de Assistência Farmacêutica passa a disponibilizar, em todo o território nacional, informação sobre a farmácia mais próxima onde as pessoas podem fazer o teste à covid-19, tornando mais fácil a marcação do teste.

No contacto com a Linha são indicadas quais as farmácias no concelho/freguesia do utente com o serviço disponível, para que este possa escolher a da sua preferência. Após esta escolha, é facultado o contacto da farmácia para se proceder ao agendamento do teste.

A Linha 1400 já prestava este serviço no âmbito das parcerias com os municípios e com referência às farmácias aderentes. Agora a informação passa a abranger todas as farmácias do território nacional que prestam este serviço.

Marisa Gomes, responsável pelo centro de atendimento da Linha 1400, lançada pelas farmácias no primeiro confinamento, em março de 2020, considera que este novo serviço “permite apoiar um desconfinamento seguro e responsável sendo, por isso, de grande utilidade para a população”.

“Este é mais um passo para fazer das farmácias a rede de cuidados de saúde mais valorizada pelos portugueses”, realçou Marisa Gomes.

No seu primeiro ano de atividade, a Linha 1400 recebeu cerca de 74 mil pedidos de assistência e 43 por cento destes contactos ocorreram durante o período noturno.

Os dados disponíveis mostram ainda que os utilizadores avaliam o serviço prestado em 4,53 numa escala de um a cinco e que cerca de 75 por cento dos beneficiários não hesitaria em recomendá-lo a um amigo ou familiar.

A Linha 1400 é gratuita e foi lançada para garantir o acesso dos cidadãos aos medicamentos e ao aconselhamento farmacêutico em tempos de pandemia de covid-19. Está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana e também online.