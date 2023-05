Nas Notícias Como fazer o desmame do bebé Por

Saiba como fazer o desmame do seu bebé de forma tranquila e saudável com dicas essenciais.

O desmame representa um marco crucial no desenvolvimento do bebé. Embora seja um processo natural, pode suscitar dúvidas e inseguranças nos pais. Neste artigo, fornecemos dicas práticas para que possam realizar o desmame do bebé de forma tranquila.

O desmame consiste na transição de leite materno para a introdução gradual de alimentos sólidos.



1. Introdução gradual de alimentos sólidos

O desmame deve ser feito gradualmente, introduzindo alimentos sólidos de forma progressiva. À medida que o bebé se adapta e aceita os novos alimentos, é possível aumentar a variedade e textura das refeições.

Comece por oferecer pequenas quantidades de alimentos amassados ou em puré, como frutas e legumes cozidos.

Pode começar por oferecer papas de apenas um ou dois alimentos.

2. Mantenha o leite materno como base

Durante o processo de desmame, é importante lembrar que o leite materno ou fórmula continua a ser a principal fonte de nutrientes para o bebé.

A amamentação é recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a alimentação ideal para os bebés em todo o mundo, em exclusivo até aos 6 meses.

O leite materno não deve ser substituído completamente pelos alimentos sólidos até que o bebé esteja pronto e tenha uma alimentação equilibrada. Descubra de que é composto o leite materno.

Amamentar antes das refeições sólidas garante que o bebé recebe todos os nutrientes necessários.

3. Respeite os sinais de saciedade do bebé

Cada bebé é único e tem um ritmo de alimentação diferente. É fundamental respeitar os sinais de saciedade do bebé durante o desmame. Ele irá mostrar quando está satisfeito ao virar o rosto, fechar a boca ou perder o interesse pela comida.

Forçar o bebé a comer mais do que deseja pode criar aversão aos alimentos e dificultar o processo de desmame.

4. Varie os alimentos e explore diferentes sabores

Durante o desmame, é importante oferecer ao bebé uma variedade de alimentos para que ele possa experimentar diferentes sabores, texturas e nutrientes.

Até aos 2 anos de idade, o açúcar não deve fazer parte da dieta do bebé.

Introduza gradualmente frutas, legumes, cereais, proteínas e laticínios adequados à idade do bebé. Isso irá ajudar a desenvolver o paladar e promover uma alimentação saudável no futuro. Veja estes oito conselhos para tornar a sua alimentação mais saudável.

5. Esteja preparado para a sujidade

O desmame é um momento de descoberta e aprendizagem para o bebé. É normal que ele explore a comida com as mãos, brinque e suje durante as refeições. Esteja preparado para essa fase e não se preocupe com a sujidade. Use utensílios adequados, coloque uma babete e deixe o bebé explorar a textura e o sabor dos alimentos de forma livre.