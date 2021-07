Nas Notícias Como fazer a limpeza da pele em casa Por

Saiba como pode fazer uma limpeza da pele em casa, de forma a eliminar as impurezas e resíduos que se vão acumulando.

Os cuidados com a pele implicam uma limpeza regular, mas face às muitas agressões diárias, como a poluição e a humidade, é importante que regularmente se faça uma limpeza da pele mais profunda.

Quando feita com regularidade, a limpeza da pele elimina as células mortas (estimulando a renovação celular e prevenindo o envelhecimento) e ajuda a controlar a oleosidade da pele. Deve ser feita pelo menos duas vezes ao dia, uma de manhã e outra à noite.

Para garantir que tem uma pele limpa e bonita, deve fazer regularmente uma limpeza mais profunda, desobstruindo os poros e prevenindo o aparecimento de espinhas ou pontos negros.

Abrir os poros

O primeiro passo para uma limpeza da pele mais profunda implica abrir os poros, para que os passos seguintes tenham maior eficácia. Para abrir os poros, comece por colocar um litro de água a ferver, numa panela, com algumas folhas de eucalipto ou hortelã (previamente lavadas).

Depois de ferver, é altura de aproveitar o vapor, sempre com muito cuidado para não se queimar! Quando conseguir manter o rosto próximo da panela, deixe o vapor abrir os poros. Para um melhor aproveitamente, cubra a cabeça com uma toalha.

Esfoliar

Os poros ficam assim abertos e preparados para o passo seguinte, a esfoliação. Lave bem a cara (se quiser saber qual o melhor gel de limpeza para a sua pele consulte um dermatologista) e de seguida aplique um esfoliante, para remover as células mortas e impurezas.

Remover espinhas e pontos negros

Este passo implica alguma prática, sendo normal que nas primeiras vezes resulte em pequenas marcas na pele. Num ambiente bem iluminado e em frente ao espelho, remova as espinhas e os pontos negros que estão a obstruir os poros, sempre com muito cuidado. A pele no local ficará mais avermelhada, mas rapidamente voltará ao normal.

Tonificar

Quando se faz a limpeza da pele em casa é fundamental não esquecer o tónico. Ao tonificar, a pele fica mais uniforme e com os níveis de pH mais equilibrados, sendo assim mais fácil concluir o processo com o passo final, a hidratação.

Hidratar

Agora que tem a pele bem limpa e tonificada, resta fazer com que continue assim. Comece por aplicar o sérum, com movimentos suaves. Depois de absorvido o sérum, aplique então o hidratante. Agora tem uma pele saudável e bem cuidada, tudo isto feito em casa.