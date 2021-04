Nas Notícias Como emagrecer e perder barriga. Os alimentos que ajudam a controlar o peso Por

Chegou a primavera e Portugal entrou em processo de desconfinamento, olhando já com expetativa para o verão que se avizinha, dentro da ‘normalidade possível’ devido à pandemia de covid-19. Com o tempo a aquecer, as comidas deixam de ser tão ‘pesadas’, com as refeições a tornarem-se mais ligeiras. É a altura em que muitas pessoas procuram emagrecer e perder barriga.

Ainda assim, é sempre aconselhável ter em atenção o controlo do peso, por motivos de saúde. Para quem deseja aproveitar esta altura para ‘perder uns quilos’, há um conjunto de alimentos e especiarias que ajudam a emagrecer. Como em tudo, é preciso moderação, devendo estes alimentos fazer parte de uma dieta rica e variada. É também aconselhável, por motivos de saúde, a prática regular de exercício físico.

Entre os alimentos que ajudam a emagrecer e a controlar o peso destacam-se, pela variedade de utilizações que permitem, os vegetais de folha verde escura. De acordo com os nutricionistas, têm baixo teor de hidratos de carbono e poucas calorias, sendo ainda ricos em fibra. Agrião, espinagres, chicória, couve de folhas (ou kale) e até rúcula são alguns destes vegetais que podem integrar qualquer refeição.

Uma boa forma de consumir vegetais (e não só) é através da sopa. Quando consumida antes do prato principal, a sopa confere saciedade, permitindo um consumo de menos 20 por cento das calorias por comparação com quem come apenas o prato principal. Para que a sopa tenha menos calorias, pode trocar a batata por nabo, courgette, abóbora ou couve flor.

Os cogumelos entram nesta lista pelo baixo valor calórico e baixo teor de gordura, sendo ainda ricos em vitaminas, fibras e alguns aminoácidos. São ainda excelentes para reforçar o sistema imunológico, pois ajudam a regular a pressão arterial e têm propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias e antioxidantes.

Ao nível dos cereais, a aveia destaca-se por ser rica em nutrientes, em particular fibras e proteínas, sendo eficaz a passar uma sensação de saciedade.

Nas sementes, a linhaça é rica em ómega-3, uma gordura boa que facilita o processo de emagrecimento e o controlo do colesterol, e em fibras que melhoram a digestão, aumentando a saciedade.

É, agora, a vez do ovo. Outrora controverso, o ovo tem vindo a conquistar os nutricionistas por ser um alimento completo. Rico em proteínas e gordura, é útil para ajudar a controlar o apetite, podendo ser consumido, cozido, entre refeições.

Também rico em proteínas, queijo cottage tem a vantagem de possuir poucos hidratos de carbono e gordura. Por ser ainda rico em cálcio, ajuda a perder barriga e controlar o peso.

Sabia que as especiarias também podem ser usadas para ajudar a emagrecer? A canela é rica em fibras e potencia a atividade da insulina no organismo, originando uma redução dos níveis de açúcar no sangue.

Para o fim, deixamos o elemento que para muitos será a grande surpresa desta lista: o chocolate negro à base de cacau (com pelo menos 70 por cento de cacau). Quando comido em moderação (um quadrado de tablete por dia), reduz a compulsão por doces, facilitando a que ao longo do dia se consumam menos calorias.