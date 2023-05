Nas Notícias Como denunciar um SMS fraudulento a pedir dados? Por

Aprenda a denunciar mensagens fraudulentas que pedem informações bancárias ou privadas

Os métodos fraudulentos estão cada vez mais sofisticados e exigem respostas cada vez mais prontas e atentas por parte das autoridades. Mas também da parte dos alvos é necessária uma atenção redobrada para não cair no ‘conto do vigário’. Muitos desses golpes podem chegar por via do seu telemóvel com mensagens. Saiba como denunciar um SMS fraudulento a pedir dados.

Para denunciar um SMS fraudulento a pedir dados os cidadãos podem comunicar com o Ministério da Administração Interna que tem um canal específico para que se façam queixas de burla.

Deve identificar-se e, para isso, deve usar um método de identificação. Pode fazê-lo com o seu cartão de cidadão e a chave móvel digital (papel que acompanha a entrega do cartão de cidadão quando é levantado nos serviços do estado). Pode usar o método de identificação via CTT ou até de forma presencial em qualquer posto da GNR, esquadra da PSP ou outra autoridade policial.

Após estar a sua identificação autenticada, o cidadão pode comodamente apresentar a sua queixa às autoridades.

Queixas no Ministério Público

Há quem opte por dirigir a queixa diretamente aos serviços do Ministério Público quando recebem mensagens fraudulentas. O “denuncie aqui” do Ministério Público é uma ferramenta útil para apresentar queixas contra mensagens fraudulentas, sendo que esta entidade de justiça explica que “as comunicações recebidas por esta via serão remetidas aos competentes serviços do Ministério Público, se descreverem factos de natureza criminal.”

É fundamental que quem apresenta a queixa se identifique. De acordo com o Código de Processo Penal (artigo 246.º, n.º 2), as denúncias criminais devem conter a identificação do denunciante e a respetiva assinatura.

Esteja sempre atento e em alerta

É importante estar em permanente estado de alerta e saber que qualquer mensagem que lhe pareça suspeita ou duvidosa deve ser imediatamente filtrada. Não responda, não carregue em qualquer link e adote uma postura de cautela. Jamais partilhe informações privadas.

Além disso, é fundamental informar as autoridades. Lembre-se que você pode não ser o único alvo das mensagens fraudulentas e quanto mais rápido você agir, com maior celeridade irão atuar as autoridades na tentativa de travar cibercrimes.

O que tentam saber sobre nós para realizar as fraudes?

Geralmente, as SMS fraudulentas circulam com uma tentativa de obter informações e dados que depois são usados para cibergolpes.

É comum que nestas mensagens seja pedido para inserir os seus dados pessoais ou os da sua conta bancária.

A regra de ouro é a de sempre: os bancos nunca solicitam informações pessoais e/ou confidenciais através de email ou SMS.

Há quem peça a senha de acesso ao homebanking. Como? Podem pedir para redefinir a senha. Tome cuidado.

Há também quem peça para fazer o download de um ficheiro que pedem que seja instalado no seu telemóvel. Não faça isso.

É comum que a mensagem que lhe é enviada tenha traços comuns com outras comunicações do seu banco para o tentar iludir. Mas nunca confie sem perceber se se trata mesmo da sua entidade bancária. E tenha ciente de que os bancos não pedem para realizar estas operações via telemóvel.

Dicas para não cair em SMS fraudulentas?

Existem algumas dicas e conselhos que devem ser seguidos para não cair em fraudes via telemóvel. É sobretudo necessário estar constantemente em estado de alerta e de dúvida em relação a situações pouco normais.

Recebeu uma mensagem a dizer que venceu um concurso? Suspeite.

Enviaram-lhe um link e pedem que carregue? Suspeite e não carregue.

Pedem-lhe para fazer o download de um ficheiro e pedem para instalar no seu dispositivo? Não faça isso.

O link não começa por https? Tome cuidado.

Os bancos não pedem que realize operações de alteração de senhas ou pedidos de informação via telemóvel. Por isso, se receber algum tipo de comunicação desse género não dê seguimento e tome cautelas.

Recebeu uma SMS fraudulenta? Isso chama-se smishing

Você sabia que o envio de mensagens fraudulentas tem um nome internacional que permite às autoridades rapidamente identificar o que se trata?

Isso chama-se de smishing e tem por objetivo a obtenção de informação privada ou dados bancários tendo em vista uma fraude, fazendo-se passar pela sua entidade bancária por exemplo.

No smishing, os burlões fazem-se passar por uma entidade bancária ou uma empresa de entrega de encomendas e pedem para que seja indicada informação ou dados relativos à sua conta bancária ou aos seus dados privados.

Preste sempre muita atenção e opte por aceder à sua conta bancária online através de redes de internet que conheça. Nunca aceda ao seu banco através de redes wi-fi públicas.

Esta é uma atividade fraudulenta muito semelhante ao phishing, que é feito através de mensagens enviadas para endereços de email. O phishing ocorre, geralmente, através do endereço de email e é importante você saber como agir se for vítima de uma fraude bancária.

Um cliente comum de um banco não é tão importante que justifique o envio de um email para além dos necessários, como a confirmação de uma operação bancária ou o extrato. Por isso, se receber um email com o assunto “Apoio ao cliente”, desconfie…