Como dar um comprimido a um cão?

Quando um cão adoece, poderá ter de tomar medicação, devidamente receitada pelo veterinária. O problema, muitas vezes, é que os cães são tão espertos que, mesmo que se misture o comprimido na ração, eles conseguem pô-lo de lado e comer o resto.

Tudo fica mais fácil se o cão for habituado desde pequenino a ser ‘manipulado’. Pode parecer desagradável, mas se tiver um cachorrinho comece a habituá-lo a alguns contactos mais exaustivos, tornando mais fácil cuidados como escovar os dentes e limpar os ouvidos.

Como dar comprimidos ou cápsulas a cães?

Com uma mão, insira o polegar e o indicador dentro da boca do cão, pelo lado de fora dos dentes de cima, e levante ligeiramente as bochechas. Com o outro polegar, pressione o maxilar inferior para baixo. Estando a boca do cão aberta, comprima os lábios de cima em direção aos dentes – assim o cão sabe que não pode fechar a boca, pois irá morder os próprios lábios.

Para dar comprimido para o cão, deslize o dedo indicador e o polegar para o espaço atrás dos dentes caninos e pressione as bochechas de ambos os lados para cima no céu da boca. Como a boca começa a se abrir, pressione o maxilar inferior com o polegar oposto. Comprima ambos os lábios de cima em direção aos dentes e assim ele não fecha a boca, pois pode doer.

Ponha o comprimido ou cápsula sobre a língua e no meio da boca, fechando-a de seguida para ele não cuspir o comprimido. Mantendo a boca do cão fechada, massaje a garganta para o levar a engolir. Para acelerar o processo, pode soprar ligeiramente no nariz do cão. Se o cão lamber o focinho, está a dar-lhe sinal que já engoliu. Se precisar, dê-lhe água com uma seringa, para facilitar a ingestão do comprimido.

No final, poderá dar um petisco ao cão, como prémio. Se ainda for novinho, pode usar este método para o condicionar.

Os comprimidos ou cápsulas devem ser dados inteiros. Ao cortar ou esfarelar, pode estar a libertar cheiros ou sabores desagradáveis, tornando ainda mais difícil o processo. Por outro lado, alguns medicamentos têm um revestimento para garantir que o conteúdo só será libertado no intestino.