Como criar uma rotina de estudo? Dicas para melhorar a concentração

Dicas sobre boas práticas de estudo, boas rotinas uso de ferramentas que podem ajudar os estudantes.

Nem sempre é fácil ter a concentração necessária ao estudo, em particular no caso dos estudantes com muitos testes e exames num curto período de tempo.

Na hora de estudar, parece que as distrações se multiplicam, tornando mais difícil manter o foco na matéria. Torna-se, assim, importante criar uma rotina de estudo, com estratégias para melhorar a concentração. Siga estas dicas para tirar melhor proveito da aprendizagem.

Ler e escrever

Um primeiro passo na criação de uma rotina de estudo acaba por ser o mais básico: é preciso ler a matéria. Enquanto lê, vá tirando notas, transcreva partes importantes, crie esquemas e faça resumos. Dessa forma, começa a estruturar a informação enquanto ainda a está a ler, facilitando a assimilação da matéria.

Alguns estudos têm destacado a importância de fazer esses apontamentos escrevendo à mão. Isto porque a atenção é bem maior durante o processo de escrita do que estando a digitar num teclado.

Usar um código de cores no estudo

Ao fazer resumos e apontamentos, vai começar a ter uma abundância de informação importante. Antes que comece a parecer excessiva, utilize um código de cores, através de marcadores ou ‘post-its’, hierarquizando os apontamentos por importância ou grupos de conteúdo, por exemplo.

Defina um cronograma

Muitos estudantes conhecem o ‘pânico’ de deixar uma revisão da matéria essencial para a véspera do teste. No entanto, poucos são os que beneficiam de uma ‘maratona’ de estudo nas horas anteriores a um exame. Mais vale estudar menos tempo a cada dia (por exemplo, duas horas por dia), mas de forma continuada.

Uma boa rotina de estudo implica que, logo no início, se defina um cronograma, mediante o tempo previsto para a matéria (por exemplo, o ano escolar). O estudo passa a ter um ritmo certo (de ‘x’ horas por dia), que estimula a concentração, aliviando a pressão nos dias anteriores aos testes.

Prepara o local de estudo

Não é só a matéria que importa arrumar: antes de se sentar a estudar, prepare o material que vai necessitar (cadernos, livros, canetas e marcadores, etc), para depois não perder tempo à procura das coisas. A concentração beneficia também quando se estuda num local bem iluminado e arejado. É de evitar estudar no sofá ou na cama, por serem associados a momentos de lazer e descanso, quando no estudo é preciso concentração e não relaxamento.

Afastar distrações durante o estudo

Uma rotina de estudo fica mais eficiente se, logo ao início, forem afastados possíveis focos de distração. Isto passa por desligar a televisão e, mais difícil, o telemóvel, para não surgir a ‘desculpa’ de uma chamada ou SMS que interrompa o estudo. Quanto à internet, mantenha-se longe das redes sociais e de páginas que não estejam relacionadas com a matéria.

Não abusar do estudo em grupo

Muitos estudantes preferem trabalhar em grupo, de forma a trocar opiniões. O problema é que, mais cedo ou mais tarde, começam a surgir conversas paralelas, criando assim um foco de distração. Mesmo que se estude em grupo, é importante que no final tire um tempo para estudar sozinho, para uma melhor assimilação da matéria trabalhada em conjunto.

Rever continuamente a matéria

Uma rotina de estudo eficiente passa por não deixar a matéria mais ‘antiga’ cair no esquecimento. Embora a atenção deva recair primeiramente sobre a matéria estudada no próprio dia, convém ir revendo os apontamentos e resumos feitos anteriormente. Essa revisão deve ser feita periodicamente, cabendo a cada um escolher a periodicidade mais conveniente ao seu caso pessoal.

Mantenha o corpo são

Uma boa saúde mental, necessária à aprendizagem, está relacionada com estado físico da pessoa. De pouco serve criar uma rotina de estudo quando não se tem cuidado com o sono ou com a alimentação, pois tal irá perturbar o rendimento. Dormir e alimentar-se bem vai tornar a aprendizagem mais eficiente.