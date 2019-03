Commerzbank e Deutsche Bank em forte alta após notícia de eventual fusão

As ações dos bancos alemães Deutsche Bank e Commerzbank estão a negociar com fortes subidas hoje, depois de terem anunciado, que vão dar início a negociações formais com vista à sua eventual fusão.

Pelas 12:00 de Lisboa (11:00 GMT), as ações do Deutsche Bank cotavam no DAX 30 de Frankfurt a 8,11 euros (a subir 3,8 por cento), enquanto as do Commerzbank negociavam a 7,64 euros (a valorizar 8,4 por cento).

As duas instituições estão a contagiar todo o setor da banca na Europa.

O Deutsche Bank e o Commerzbank confirmaram no domingo que estão em negociações com vista a uma eventual fusão.

Segundo a agência financeira Bloomberg, a operação poderá dar origem ao terceiro maior banco da Europa, depois do HSBC e do BNP Paribas, com cerca de 1,8 mil milhões de euros em ativos e um valor de mercado de cerca de 25 mil milhões de euros.