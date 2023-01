Nas Notícias Comissário da PSP alvo de processo disciplinar por sujar o chão com as botas de serviço Por

Uma questão de sujidade no chão foi capital para que um comissário da PSP fosse condenado a um dia de multa, cuja pena fica suspensa por um período de seis meses. O homem deixou as marcas das botas pelo chão do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) e foi-lhe movido um processo.

Conta o Jornal de Notícias (JN) que a Ordem de Serviço publicada recentemente indica que é este o castigo aplicado ao comissário por, em junho de 2022, ter circulado com umas botas que estavam a largar uma espécie de cola para o pavimento do ISCPSI.

“Depois de se ter fardado, deslocou-se a várias divisões do ISCPSI, deixando marcas no chão dos espaços por onde caminhava”, pode ler-se no JN, que teve acesso ao despacho.

Funcionárias da limpeza em ação durante duas horas e trinta

O polícia teve de arranjar as botas que estavam com a sola a descolar, mas essa situação acabou por provocar sujidade no pavimento e, com isso, acabou por motivar a “intervenção de três funcionárias da empresa de limpeza por um período de cerca de duas horas e trinta minutos”.

O comissário acabou punido pelo Estatuto Disciplinar da PSP de acordo com o dever de zelo e o dever de aprumo.