Comissão executiva do BCP quer distribuir 30 milhões em dividendos aos acionistas

A comissão executiva do BCP propôs que o banco distribua em dividendos 10 por cento dos lucros obtidos em 2018, o equivalente a cerca de 30 milhões de euros.

Esta informação foi divulgada hoje pelo presidente executivo do BCP, Miguel Maya, que está a apresentar em conferência de imprensa, em Lisboa, as contas do BCP do ano passado, em que teve lucros de 301,1 milhões de euros (mais 61,5 por cento do que em 2017).

A proposta terá de ser aprovada em Conselho de Administração e submetida à assembleia-geral de acionistas, que decorrerá em 22 de maio.

O BCP tem como acionistas de referência o grupo chinês Fosun (27,06 por cento), a petrolífera angolana Sonangol (19,49 por cento), o fundo de investimento BlackRock (3,39 por cento) e o Grupo EDP (2,11 por cento).