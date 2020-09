Nas Redes Comentário de Cinha Jardim motiva insinuações de racismo Por

Cinha Jardim está na origem de uma nova polémica, com muitos internautas a insinuarem que a comentadora da ‘Crónica Social’ do Você na TV é racista, devido à forma como se referiu a um candidato do Big Brother.

Foi no programa matinal de quarta-feira que a comentadora se referiu a Michel.

Flávio Furtado, não se apercebendo que já estava no ar, discutia com Cinha Jardim sobre quem seria “o mais bonitinho” do Big Brother, defendendo que era Luís.

Cinha Jardim considerou que era Michel, mas, sem se lembrar do nome, usou uma palavra que, para muitos internautas, tem uma conotação racista.

A situação foi percebida de imediato por Flávio Furtado, que mandou Cinha Jardim calar-se.

“Olha que estás no ar…”, alertou também Manuel Luís Goucha.

“Pronto, vá, não interessa”, reforçou o apresentador do Você na TV, tentando colocar logo um ponto final no assunto.

Só que já não foi a tempo. Desde então, muitos internautas têm insinuado que Cinha Jardim é racista.

Na tentativa de amenizar a polémica, foi já referido que Michel é o concorrente favorito da comentadora.