Motociclismo Começo discreto de Diogo Ventura nos ISDE em Portimão Por

Diogo Ventura iniciou a sua participação na 94ª edição dos ISDE (International Six Days of Enduro) com algumas dificuldades.

No primeiro dia do evento que se está a disputar no Algarve o piloto do Góis Moto Clube sofreu três quedas, e isso fez com que concluísse a jornada na 19ª posição da classe E1.

Um resultado que não estava nos planos de Diogo Ventura, que ainda assim conseguiu levar a sua Honda a ultrapassar todas as dificuldades do percurso desenhado pela organização para os dois primeiros dias, e que tem o nome de ‘Rota do Menir’.

“Não comecei muito bem, pois logo nas duas primeiras duas especiais sofri duas quedas, mas ao longo do dia fui recuperando o meu ritmo e subindo na classificação”, reconhece o piloto beirão.

Ventura conta que “na penúltima especial – a especial do ‘paddock’ – enfiou-se uma ‘verguinha’ de aço pelo disco da roda dianteira, bloqueando a roda”, fazendo-o capotar por cima da mesma. “Demorei algum tempo a retirar o ferro, cerca de 40 segundos, voltando a descer na classificação”, observa.

O piloto promete que neste segundo dia vai “andar para melhorar”, com a vantagem de já conhecer o percurso, pelo facto de ser uma repetição da véspera.