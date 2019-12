Fórmula 1 Começo da Red Bull em 2020 será decisivo para o futuro de Max Verstappen Por

Max Verstappen considera que as suas esperanças e da Red Bull de chegar ao título na próxima temporada de Fórmula 1 residente na forma como começarem a época de 2020.

O holandês está ciente do que sucedeu nos últimos anos, em que a equipa de Milton-Keynes levou algum tempo para reagir aos seus rivais e começar a ganhar corridas. Por isso um melhor começo de ano será decisivo.

Reagindo a comentários recentes do chefe da sua equipa, Christian Horner, que este foi o seu melhor ano, Verstappen disse na cerimónia de entrega de prémios da FIA em Paris que concorda com essa ideia: “Para mim foi o melhor ano. Isso é natural. Penso apenas que a experiência que se ganha ao longo dos anos nos ajuda muito”.

“O conjunto deste ano, no começo, foi uma luta. Não conseguíamos lutar pelas vitórias. Os pódios eram tão difíceis. Por isso tem tudo a ver com tentar ser o mais consistente possível”, enfatizou o titular do Red Bull # 33.

Max quer assim que a próxima época seja diferente, para melhor, é claro: “Esperamos ser mais competitivos no próximo ano. Sabemos que temos de ser competitivos desde o coomeço, e quero ser capaz de lutar pelo título. Por isso vamos dar tudo para isso acontecer. Não será fácil, mas temos de ter isso em vista. Vou dar tudo o que tiver”.

Com o atual contrato do holandês com a Red Bul a expirar no final do próximo ano, Verstappen torna-se num candidato natural para Mercedes caso Lewis Hamilton troque a Mercedes pela Ferrari em 2021.

No entanto, apesar da ‘silly season’ que terá de chegar no final da próxima época, Max Verstappen diz que não pensa ainda muito sobre o seu futuro, ainda que deixe a entender que o próximo ano será crucial para si.

“Para ser honesto não penso nisso muito. Sei que há outras possibilidades depois do próximo ano. Tenho ainda mais um ano de contrato. Mas penso que é muito mais importante perceber o que sucede no começo da época. E depois ver o que acontece a seguir”, reitera o ‘dono’ do Red Bull # 33.

Mas Verstappen acredita que a equipa de Milton-Keynes lhe pode dar um carro competitivo para poder lutar pelo título: “É nisso que acredito. É por isso que estou com a equipa. Penso que eles já mostraram no passado que o podem fazer. Por isso não é apenas algo que apenas queira desejar. Não será fácil. Sabemos que a concorrência é muito forte. Mas como já disse anteriormente vamos tentar tudo no próximo ano, porque vai ser um ano muito importante”.