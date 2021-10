Economia Combustíveis ultrapassam barreira histórica dos 2 euros por litro Por

O preço de um combustível, a gasolina aditivada, passou pela primeira vez a custar mais de dois euros por litro.

As redes sociais assinalam hoje, com um misto de incredulidade e revolta, um marco histórico. Pela primeira vez, o preço de um combustível em Portugal ultrapassou os dois euros por litro.

Em causa está a gasolina aditivada num posto da BP em Beja. Mas há relatos de outros postos com preços semelhantes (por exemplo, no Campo Grande, em Lisboa) e de outras marcas (como a Repsol) com preço também acima dos dois euros por litro.

Desde janeiro, a gasolina já subiu de preço em 30 ocasiões. Pior está o gasóleo, que já registou 38 aumentos de preço no mesmo período. Mas os preços só caíram em sete (gasolina) e oito (gasóleo) vezes desde o início do ano.

A mais recente subida dos preços dos combustíveis foi registada na passada segunda-feira: mais 2,5 cêntimos por litro de gasolina e mais 3,5 cêntimos por litro de gasóleo.

É só para marcar o momento histórico em que o combustível chegou a 2 euros o litro em Portugal. Foi hoje.

Mais caro que na BP do aeroporto em Lisboa . O interior tão rico e esquecido

Obrigado @antoniocostapm@presidencia pic.twitter.com/hFPz2iKhmL — TiagoS 🇵🇹 (@S1v3str3T) 12 de outubro de 2021

Isto começa a não fazer sentido .

Como é que em um país cujo ordenado mínimo são 650€ conseguimos ter o preço de litro de gasolina a 2€ ???

Quando o país vizinho com um ordenado de 1050€ consegue a mesma gasolina por 1.65€ ??? pic.twitter.com/QyVgyzTxby — Hugo Diniz™ (@HugooDiniz) October 12, 2021