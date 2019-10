Combate a dois incêndios no sul da Califórnia regista progressos

O combate a dois incêndios no sul do Estado da Califórnia, que já destruiu habitações e forçou retiradas de pessoas das suas casas, está a registar progressos, anunciaram fontes dos bombeiros.

Os fogos centrados nas cidades de San Bernardino e Jurupa Valley, a leste de Los Angeles, continuam a ser combatidos, mas as chamas violentas que forçaram a saída dos residentes no início de quinta-feira perderam intensidade.

Para noroeste, acabaram as retiradas que estavam em curso no condado de Ventura, devido ao incêndio que começou na madrugada de quarta-feira e rondou a Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, quando evoluía entre as cidades de Simi Valley e Moorpark.

As ordens de retirada foram também levantadas para todas menos 10 ruas no bairro de Brentwood, de cidade de Los Angeles, onde tinham sido incendidas casas na segunda-feira.

Por outro lado, mais de 350 mil californianos continuam sem energia, cortada pelas empresas fornecedoras para procurarem impedir que o seu equipamento desencadeie incêndios mortíferos.

Com os fortes ventos a enfraquecerem na quinta-feira, estas empresas começaram a inspecionar as linhas de transmissão e a trabalhar na restauração do fornecimento.

O norte da Califórnia assistiu este mês a uma quantidade inédita de cortes de energia e a Pacific Gas & Electric Co. informou que 42 mil clientes, mais de cem mil pessoas, continuam sem eletricidade em 10 condados.

O sul da Califórnia também tem estado a sofrer com os fogos e mais de 100 mil clientes da Southern California Edison e San Diego Gas & Electric, correspondentes a cerca de 250 mil pessoas, continuam às escuras.