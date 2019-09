Motores Com um Honda a ‘levar’ “muita pancada” Tiago Monteiro conseguiu o resultado possível Por

O fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Ningbo não correu como Tiago Monteiro desejava. Na qualificação o piloto português percebeu que dificilmente poderia pontuar na corrida deste sábado.

Embora tivesse feito um bom arranque e conseguisse ir de 20º para 15º, uma série de toque acabou por fazer com que o Honda Civic TCR # 18 do piloto português cortasse a meta na 21ª posição.

Na pista chinesa o carro de Tiago acusou o peso acrescido e isso viu-se sobretudo na sessão que ditou a grelha de partida para a primeira corrida: “Estamos com mais peso e isso reflete-se logo no andamento. Há carros com menos 120 quilos que nós. Na qualificação não estivemos assim tão longe do melhor Honda, mas temos de acertar melhor o ‘set-up’ para anular essa diferença. Depois, a sair de tão atrás, a corrida antevia-se uma verdadeira lotaria”.

Era imperioso que o piloto do Porto tivesse um bom arranque. “Isso realmente aconteceu. Recuperei várias posições nas primeiras curvas. Só que infelizmente, vários carros saíram de pista e ao regressarem, bateram-me, eu acabei por bater noutro e perdi muito tempo e posições”, contou Tiago Monteiro.

O piloto português refere que parecia que toda a gente queria ganhar a prova nas primeiras voltas: “Todos os pilotos muito agressivos, muita pancada, e o carro sofreu. O meu radiador ficou tocado, fiquei com problemas de arrefecimento. Não foi nada brilhante. O carro até estava com um bom andamento mas sinceramente não deu para mais”.

Para amanhã Tiago espera “ter um melhor acerto que nos permita qualificar nos 15 primeiros para” que possa na corrida, “estar numa melhor posição para lutar pelos lugares pontuáveis”.