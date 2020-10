Nas Notícias Com Paulo Portas, “CDS e PSD poderiam vencer a Câmara de Lisboa ao PS” Por

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS-PP, afirmou que o ex-líder centrista Paulo Portas é “efetivamente” um candidato capaz de “vencer a Câmara de Lisboa ao PS”.

O atual presidente do CDS reagiu a notícia de hoje do Público, segundo a qual Paulo Portas, ex-presidente do CDS, teria sido informalmente sondado para liderar uma coligação PSD/CDS à Câmara de Lisboa, nas próximas autárquicas.

“Creio que o CDS e o PSD, unindo-se em torno deste candidato, poderiam efetivamente vencer a Câmara de Lisboa ao PS, desde que – a resposta pertence ao próprio – Paulo Portas esteja disponível para este desafio e o PSD assim também compreenda que em torno deste nome estamos em condições de formar uma aliança eleitoral”, declarou Francisco Rodrigues dos Santos, à margem de uma iniciativa em Lisboa.

O presidente do CDS elogiou a “capacidade política, o talento e o rasgo” do antigo vice-primeiro-ministro.

Francisco Rodrigues dos Santos espera agora a “oportunidade” de falar com o presidente do PSD, Rui Rio, sobre “esta e outras possibilidades” de coligação para as eleições autárquicas.

“O CDS elegeu o PSD como o parceiro preferencial e acredita que, com este partido que é um coligacionista por natureza com o CDS, possa elaborar esta frente de centro-direita que é importante para derrotar a esquerda no maior número de câmaras possível”, frisou o líder centrista.

Sem esclarecer se já falou com Paulo Portas, Francisco Rodrigues dos Santos afirmo-se “muito satisfeito” por ver que “os nomes mais sonantes e com mais capacidade para derrotar a esquerda em Lisboa são nomes provindos do CDS”.