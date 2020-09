“Com o aproximar das eleições, a tentação para descontextualizar é grande”, reage Inês de Medeiros

Bem sei que, com o aproximar das eleições autárquicas, a tentação para descontextualizar sistematicamente afirmações que são respostas a perguntas ou interpelações concretas, é grande, e a partir daí tirar conclusões que em nada correspondem ao sentido inicial das palavras. Como se pode ver pelo excerto que aqui publico, a questão da localização de alguns dos bairros sociais de Almada, vem em resposta direta à interpelação feita pela Bloco de Esquerda que diz, e cito “ansiamos por projetos virados para as pessoas e que sejam também em pontos bonitos, que não sejam guetos.”O Bairro do PIA, tal como recordou o Sr. Vereador do BE, foi construído pelo IRHU no seguimento de uma tragedia no antigo Asilo 28 de maio, também conhecido por Lazareto, e veio pôr cobro a uma situação de habitação precária indigna. Felizmente foi construído numa zona nobre da cidade, com acessibilidades, equipamentos e a dignidade que os seus habitantes merecem. O projeto que assinamos em julho de 2019, com o IRHU para a construção de 3500 novos fogos na mesma zona, vai no sentido oposto da criação de guetos. E toda a nossa estratégia municipal de habitação aprovada em maio de 2019, tem como premissa a não criar qualquer situação de guetização. Tendo eu inclusivamente afirmado que não haverá diferentes “zonas do território para ricos e para pobres”Por fim, nada do que foi debatido minimiza a nossa preocupação com a situação social que se vive nalguns destes Bairros.A proposta que mereceu o voto a favor de PS, PSD e CDU e o voto contra do BE, é um passo muito importante para a recuperação do Lazareto, edifício marcante da história do nosso concelho, e vai permitir a criação de emprego também essencial para os Almadenses.Para mais esclarecimentos convido todos a verem a gravação da sessão de camara que se encontra na integra no canal Youtube da Camara Municipal de Almada.