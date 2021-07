Artigo patrocinado Com fazer uma planta ou desenho de interiores que dê nas vistas Por

Uma das profissões que têm mais requerimentos de imaginação são as pessoas que fazem design de interiores. É necessário imaginar como é que vai ficar uma determinada divisão, e tudo isso muitas vezes sem conhecer o espaço a fundo. Por isso, é uma profissão que tem a necessidade do uso de muita imaginação e cultura do local em causa.

Por outro lado, para plantas mais técnicas é sem dúvida também essa mesma imaginação, se bem que essa imaginação é um pouco mais técnica, uma vez que são necessárias medidas mais detalhadas e também um certo sentido de colocar no sítio certo todas as coisas.

Por isso, apresentar uma proposta nesta área requer sempre algum cuidado e também alguma criatividade para fazer algo “fora da caixa”. Deixamos de seguida algumas daquelas que podem ser ideias para ajudar a elaborar uma coisa diferente na hora de fazer a sua apresentação da proposta.

Use a Internet

Isto parece uma dica muito básica, mas o que é que quer dizer exatamente “usar a internet”? Quer dizer, em suma, utilizar os recursos que existem na internet para fazer a melhor apresentação possível. Por exemplo, é possível fazer uma planta baixa de casas e apresentar uma planta 2D ou 3D através de um browser.

É possível também permitir que as pessoas comentem ou efetuem pequenas notas em relação ao que está a ser apresentado, ficando assim a proposta mais interativa e ao mesmo tempo conseguindo aproveitar a internet para comunicar mais eficientemente com outra pessoa no projeto.

Palete de cores

O mais difícil de um projeto pode ser a escolha de cores. Qual é que será a cor que fica melhor? Quais são as combinações de cores possíveis? Tudo isto são perguntas que nem sempre têm uma resposta fácil.

Existem por isso sites na internet que podem ajudar a escolher as cores, nomeadamente escolher paletes que podem ser utilizadas em qualquer design, quer seja em design de interiores ou ao ar livre.

O mais conhecido é o Coolors, onde nós só temos que gerar a nossa própria paleta de cores ou também consultar aquelas que são mais utilizadas, e que provavelmente já tem algum impacto positivo nas pessoas.

Utilize software para ajudar no projeto

Se não tiver ideias concretas, ou se estiver a precisar de um empurrãozinho, certamente que existem soluções que podem dar-lhe algumas ideias. Existe por exemplo uma lista de software para design de interiores que é facilmente utilizado para ter ou repescar ideias. Não existe apenas software, mas também aplicações móveis para fazer com que venham ao de cima algumas ideias que outrora nos iriam levar vários dias para ter.

Sabemos que utilizando as nossas dicas indicadas neste artigo vai ter a sua vida muito mais facilitada. No entanto, não existe melhor conselheiro do que os nossos amigos ou familiares, por isso não tenha problemas nem vergonha de fazer uma pergunta às pessoas que estão perto de si para saber o que eles acham do seu projeto, e de ter em conta as suas sugestões ou melhorias.