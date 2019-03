Motores Colton Herta torna-se no mais jovem vencedor de sempre na IndyCar Por

Colton Herta tornou-se no mais jovem vencedor de sempre na IndyCar Series ao vencer a segunda corrida da época, realizada este domingo no Circuito das Américas, em Austin (Texas).

O jovem piloto de 18 anos, 11 meses e 22 meses – filho do antigo ‘ás’ da Champcar Bryan Herta – estreou-se a ganhar aos comandos do monolugar da pouco conhecida Harding Streinbenner Racing.

Um êxito que acontece 11 anos depois do primeiro sucesso de Graham Rahal, outro filho de um campeão da Fórmula Indy, Bobby Rahal, sendo que Colton partiu para a corrida apenas da quarta posição da grelha naquela que foi apenas a sua quarta corrida na disciplina.

O jovem ‘rookie’ esteve nas posições cimeiras durante quase toda a prova, e chegou à liderança apenas a 14 voltas do final, após um problema mecânico de Will Power no monolugar # 12 da Penske, com o qual tinha largado da ‘pole position’.

Apesar deste triunfo de Colton Herta, Josef Newgarden, também da Penske, manteve a sua liderança no campeonato graças à segunda posição na pista texana, onde o pódio final foi completado por Ryan Hunter-Reay, da Andretti Autosport.

No top cinco terminaram também Graham Rahal e Sebastien Bourdais, numa corrida onde a revelação da corrida inaugural da época, o sueco Felix Rosenqvist, teve uma jornada para esquecer, para além de dificuldades de tráfego, protagonizou um pião, antes de ser empurrado contra os rails por James Hinchcliffe.

O resumo abaixo resume a corrida.