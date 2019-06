Colômbia, de Carlos Queiroz, vence Argentina na estreia da Copa América

A Colômbia, orientada pelo treinador português Carlos Queiroz, entrou no sábado da melhor forma na edição 2019 da Copa América em futebol, ao vencer a Argentina por 2-0, na primeira jornada do Grupo B, em Salvador.

Roger Martínez, aos 71 minutos, e Duvan Zapata, aos 86, selaram o triunfo dos ‘cafeteros’, que estiveram melhor na primeira parte e marcaram na segunda, numa altura em que os ‘albi-celestes’ estavam por cima e tinham feito várias ameaças.

Os colombianos, que tiveram menos tempo a bola e remataram menos, deram um passe importante rumo aos quartos de final, num agrupamento que conta igualmente com Paraguai e Qatar, duas formações que se defrontam hoje.

Por seu lado, os argentinos, que sofreram a primeira derrota em fase de grupos desde 2004, e após 13 jogos, não estão, longe disso, fora da corrida ao apuramento, até porque passam os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros.

A primeira parte foi equilibrada, mas a Colômbia esteve melhor, embora sem criar grandes ocasiões, merecendo destaque apenas duas ações de Falcao, que, aos 30 minutos, roubou a bola a Otamendi e depois passou mal, e, aos 40, atirou contra Pezzella.

Depois do intervalo, a Argentina melhorou, assumiu o comando do encontro e criou várias ocasiões para marcar, nomeadamente por Paredes (59 minutos) e Otamendi e Messi (66).

Os comandados de Lionel Scaloni não foram, porém, eficazes, e, aos 71 minutos, a Colômbia marcou: James Rodríguez lançou Roger Martínez na esquerda e este passou como uma ‘flecha’ por Saravia, futuro jogador do FC Porto, e rematou de forma imparável.

A Argentina ainda tentou, já sem a mesma convicção, chegar ao golo, e evitar o desaire, mas, aos 86 minutos, os colombianos acabaram com o jogo em contra-ataque, com Duvan Zapata a encostar na pequena área, após jogada na esquerda entre Martínez e Lerma.

No primeiro encontro do dia, o marcador não funcionou no embate entre o Peru e a Venezuela, muito por culpa do jovem guarda-redes da seleção ‘vinho tinto’ Wuilker Faríñez, de 21 anos, sendo que, do outro lado, Pedro Gallese também esteve em bom plano.

Os peruanos, que procuram passar a fase de grupos pela nona edição consecutiva – falharam a última vez em 1995 -, criaram mais e melhores oportunidades, mas tiveram zero na eficácia, mesmo contra 10 desde os 75 minutos, por expulsão de Luis Mago.

Os peruanos até introduziram a bola na baliza contrária logo aos sete minutos, por Christofer González, mas o lance foi anulado, pelo VAR, por fora de jogo, sendo que, ainda antes do intervalo, Faríñez brilhou perante Paolo Guerrero.

Na segunda parte, Jefferson Farfán também teve um golo anulado por um fora de jogo e, aos 78 minutos, já com os venezuelanos reduzidos a 10, Faríñez e o ‘ferro’ seguraram o ‘nulo’.

Com o empate em Porto Alegre, o Brasil acaba a primeira ronda isolado na liderança do Grupo A, uma vez que na sexta-feira bateu a Bolívia por 3-0, graças a dois golos de Philippe Coutinho, o primeiro de penálti, e um do suplente Everton.

Na formação venezuelana, Jhon Murillo, jogador do Tondela, foi titular, sendo substituído aos 84 minutos.