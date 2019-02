Nas Notícias Colisão entre ambulância e automóvel faz seis feridos perto de Évora Por

Dois feridos graves e quatro ligeiros é o balanço de uma colisão entre uma ambulância e um automóvel, ocorrida hoje na Estrada Nacional (EN) 254, no concelho de Évora, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o acidente, cujo alerta foi dado às 13:10, ocorreu na EN 254, que liga Évora a Redondo, junto ao cruzamento para a povoação de São Miguel de Machade.

A mesma fonte adiantou que os dois feridos graves eram os ocupantes do automóvel e que um bombeiro e três civis, que seguiam na ambulância dos bombeiros de Vila Viçosa, sofreram ferimentos ligeiros.

Todos os feridos foram transportados para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), acrescentou.

As operações de socorro mobilizaram 22 operacionais das corporações de bombeiros de Évora, Redondo e Vila Viçosa, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Infraestruturas de Portugal, apoiados por 11 veículos.