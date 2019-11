Coligação internacional retoma operações no nordeste da Síria

“As recentes tensões no Norte e a reorganização das tropas da coligação no leste da Síria levaram a uma breve pausa nas operações, mas esta operação é parte de uma larga colaboração para lutar contra o Estado Islâmico”, indicou a aliança em comunicado.

No passado dia 09 de outubro, a Turquia lançou uma ofensiva no norte do país contra as forças curdas na Síria com o objetivo de estabelecer uma “zona de segurança” de 30 quilómetros a partir da fronteira turco síria para relocalizar os refugiados fugidos da Síria para o seu território desde o início da guerra, em 2011.

A ofensiva turca aconteceu pouco depois da retirada da tropas norte-americanas dessa zona, embora os Estados Unidos tenham anunciado posteriormente que reforçariam a sua presença próximo dos campos petrolíferos sírios para bloquear o acesso do EI.

Um mês e meio depois, a coligação internacional retomou as suas operações “em larga escala” contra a formação ‘jihadista’ como uma operação na qual morreram ou ficaram feridos vários combatentes do EI, segundo nota da aliança.

As tropas acompanharam centenas de comandos iraquianos numa missão de varrimento de complexos e instalações que terminou com mais de uma dezena de ‘jihadistas’ detidos.

“As células terroristas dormentes continuam a ser uma ameaça persistente no Nordeste na Síria. As forças de segurança locais, com o apoio da coligação, continuam a levar a cabo operações antiterroristas”, concluiu.