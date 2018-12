Coletes Amarelos: Idosos da Gafanha juntam-se em protesto caricato

O Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, no concelho de Ílhavo, recorreu às redes sociais para se juntar ao protesto dos coletes amarelos, esta sexta-feira. À pouca adesão em Portugal, juntou-se um protesto peculiar, com os idosos a pedirem Playboy TV nos quartos e o fim das atividades depois de almoço.