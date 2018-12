Nas Notícias ‘Coletes amarelos’ agendam novos protestos em Portugal Por

O movimento ‘coletes amarelos’ agendou novas datas para protestar nas ruas portuguesas. Depois de uma jornada de luta, na passada sexta-feira, o novo ano marcará novas jornadas de luta.

Os ‘coletes amarelos’ voltam a sair à rua nos sábados de janeiro, nomeadamente, nos dias 5, 12, 19 e 26.

As jornadas de luta têm início às 10h00, de acordo com as marcações feitas pelo movimento ‘Vamos lá Portugal – Protesto Nacional’ nas redes sociais, onde os protestos voltam a ser ‘convocados’.

Entre os locais de protesto, os ‘coletes amarelos’ portugueses identificam várias artérias principais das principais cidades nacionais, como são os casos de Lisboa e Porto, nomeadamente no Marquês de Pombal e na Avenida dos Aliados.

Entre as reivindicações, os ‘coletes amarelos’ lutam pelo “combate efetivo à corrupção com inibição de cargos públicos”, o “aumento do salário mínimo nacional para os 700 euros no setor público e no setor provado” e também a “redução do preço dos combustíveis”.

Além disso, entre o ‘caderno de reivindicações, os ‘coletes amarelos’ querem uma “redução do IVA da eletricidade para seis por cento” e a “redução do IVA e do IRC” no geral.

No passado dia 21 de dezembro, os ‘coletes amarelos’ saíram às ruas portuguesas.

Os protestos foram convocados por vários grupos através das redes sociais, com inspiração nos movimentos contestatários em França.