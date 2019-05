O Colégio de Gaia/Toyota conquistou hoje a edição desta época da Taça de Portugal de andebol feminino, depois de vencer o CS Madeira por 26-39.

A formação de Vila de Nova de Gaia revelou a sua superioridade praticamente ao longo de todo o jogo e ao intervalo já tinha uma vantagem de 19-11.

Com este triunfo, o Colégio de Gaia conquistou a sua quarta Taça de Portugal, sucedendo no troféu ao Madeira SAD, que tinha vencido a edição do ano passado e é o recordista de troféus, com 18.