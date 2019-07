Motores Colega de equipa de Miguel Oliveira no MotoGP é ‘wild card’ no WTCR na Malásia Por

Hafizh Syahrin, companheiro de equipa de Miguel Oliveira no MotoGP, é um dos pilotos convidados – ‘wild card’ – da prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) agendada para Sepang (Malásia) a 14 e 15 de dezembro.

Syahrin será um dos três ‘wild card’ a participar na ronda malaia do WTCR, ao lado de Mitchel Cheah e Douglas Khoo. Uma forma dos promotores do campeonato conseguirem mais visibilidade do evento na Ásia.

Hafizh Syahrin, compete na Red Bull KTM Tech3 no MotoGP ao lado de Miguel Oliveira, e vai disputra a 14 de dezembro as 8 Horas de Sepang prova do Campeonato do Mundo de Resistência em Motociclismo, antes de mudar das duas para as quatro rodas no WTCR.

Durante a apresentação da prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo de Sepang, que aconteceu na capital da Malásia, Kuala Lumpur, François Ribeiro (Eurosport Events, promotor do WTCR), mostrou-se radiante com os três ‘wild car’, salientando: “Hafizh Syahrin é um nome incontornável na Malásia e estamos encantados que não apenas compita nas corridas da Malásia mas também tenha ficado conquistado com o contacto participando também nas 8 Horas de Sepang”.