Códigos do M1lhão de hoje, dia 15 de março

O M1lhão andou à roda, neste dia 15 de março de 2019, para um sorteio especial, com cinco códigos a premiar cada vencedor com um milhão de euros.

Neste concurso extraordinário, as chaves do M1lhão são as seguintes:

QRR 24807

QTW 30159

QVP 25087

QWM 19677

QXB 38079

O código do M1lhão é revelado pelo PT Jornal em última hora, depois de consultados os vários canais oficiais.

Essas mesmas plataformas oficiais devem ser consultadas pelos apostadores para conferir o código e eventuais prémios.

Como o valor do prémio é superior a 5000 euros, fica sujeito a imposto de selo, nos termos da legislação em vigor, à taxa legal de 20 por cento.