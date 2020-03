Motores Clube Automóvel do Centro celebra Dia Internacional da Mulher Por

O Clube Automóvel do Centro (CAC) decidiu celebrar o Dia Internacoonal da Mulher. Uma iniciativa de um grupo de mulheres com fortes ligações ao mundo motorizado e à agremiação de Coimbra em partilhar.

No âmbito da iniciativa ‘Conversas – Mulheres no mundo Motorizado’ haverá um jantar no espaço da sede do clube. Um debate produzido por mulheres fortemente envolvidas na modalidade e também no comércio e indústria automóvel e uma presença de uma campeã nacional muito especial.

Trata-se de um jantar especial, que terá uma ementa com assinatura ‘Pitstop Caffé Bar de Catarina Ferreira e MA Gouveia, onde o desporto motorizado terá o seu foco no Dia Internacional da Mulher. Daí o debate moderado pela jornalista Bruna Correia.

Serão vários os temas abordados, com incidência para a indústria automóvel, com Aida Vilas, da concessão Citroën de Coimbra, Rosângela Garcia (da comissão desportiva do CAC), e Rita Vieira – campeã mundial de Bajas em 2014 e campeã nacional de enduro e trial.

O jantar terá lugar no próximo dia 8 de março, pelas 19h30, sendo aberto a sócios e simpatizantes do Clube Automóvel do Centro. As inscrições (10 euros por pessoa), podem ser efectuadas até dia 6 de Março pelos números de telemóvel 962 905 798 (Lídia Oliveira) e 917 382 828 (Rosângela Garcia) ou, como alternativa, através do e-mail: geralcacsport@gmail.com.