Cliente não paga a conta e desafia restaurante de Braga a chamar a polícia

Um homem foi detido pela PSP de Braga depois de ter entrado num restaurante, onde comeu e bebeu, mas não pagou a conta. O indivíduo terá aviso que não tinha dinheiro e mandou chamar a polícia, que acabou por o deter.

De acordo com o Comando Distrital da PSP de Braga, a força policial realizou uma “detenção pelo crime de burla para obtenção de alimentos e bebida” e clarifica a situação.

“O mesmo referiu que não tinha dinheiro quando entrou no restaurante para consumir alimentos e contudo não se inibiu de os consumir”.

De acordo com a PSP, o homem, de 43 anos de idade, ainda referiu que “não tinha qualquer intenção em pagar a dívida, bem como comunicou não ter receio de qualquer sanção penal que lhe possa ser atribuída”.

Chamadas ao local, as forças policiais acabaram por deter o homem, que foi notificado para comparecer, nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial da Comarca de Braga.