Desporto Claudio Ranieri confiante na permanência do Fulham na ‘Premier League’ Por

O italiano Claudio Ranieri, novo técnico do Fulham, afirmou hoje estar confiante na manutenção da equipa na liga inglesa de futebol e que os jogadores recuperem o “espírito de luta” para atingirem os objetivos propostos.

“A equipa tem qualidade suficiente para garantir a manutenção, o que eu preciso agora é de espírito de luta. Podemos jogar bem, mas quando perdemos a bola, temos que voltar”, disse o técnico de 67 anos.

O treinador, que já venceu a ‘Premier League’ ao serviço do Leicester, revelou que o seu principal objetivo para esta época é garantir os 40 pontos.

Ranieri foi nomeado esta quarta-feira como o sucessor do sérvio Slavisa Jokanovic, que foi demitido pelos recentes “maus resultados”, com a equipa do Fulham a contar apenas cinco pontos na tabela classificativa, ocupando o último lugar.

O próximo jogo do Fulham será contra o Southampton, naquele que vai ser o regresso do técnico italiano ao campeonato inglês, um ano e meio depois de ter saído do Leicester.