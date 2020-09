Nas Notícias “Claro que o RAP não me quer convidar, sabe que levava a maior coça da vida dele” Por

André Ventura foi vetado por Ricardo Araújo Pereira, humorista que já revelou que não convidará o líder do Chega ao programa ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’.

Não é novidade. André Ventura ficará fora da lista de convidados de Ricardo Araújo Pereira, no programa que apresenta na SIC.

O humorista explicou na SIC, em entrevista no Jornal da Noite, que não vai convidar o líder do Chega, não obstante ter em estúdio personalidades de diferentes quadrantes políticos – no regresso de ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’, RAP entrevistou Ana Gomes, que também é candidata presidencial.

“Porque é que eu não convido André Ventura? A resposta mais fácil é: porque não quero. E tenho esse direito. A liberdade é isso. Há pessoas que querem convidar o André Ventura, convidam e eu não digo nada. Mas eu não quero e ninguém me pode obrigar. E nem há ambiente para ele, lá. Sempre que alguém se mete com ele lá, ele vai para o Twitter queixar-se, mas queixar-se amargamente. Uma choradeira… Sinto que ele é uma pessoa demasiado frágil, uma delicada flor que talvez não aguentasse aquele ambiente”, justificou Ricardo Araújo Pereira.

André Ventura reagiu, nesta terça-feira, a este ‘veto’ do humorista. E fê-lo no Twitter.

“Claro que o RAP não me quer convidar, sabe que levava a maior coça da vida dele. No dia a seguir, ou aderia ao Chega, ou desaparecia para sempre dos ecrãs. Nada de novo!”, escreveu Ventura.