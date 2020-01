Desporto Claque do SC Braga vai boicotar jogo no Estádio do Dragão Por

Claque Bracara Legion anuncia boicote ao jogo entre FC porto e SC Braga, que se disputa na sexta-feira, no Estádio do Dragão.

O FC Porto recebe o SC Braga, na próxima sexta-feira, a partir das 19h00, em jogo da 17.ª jornada da I Liga. Uma partida que poderá registar ausência de claques do clube minhoto, em virtude de um protesto que os grupos de apoio dos arsenalistas anunciaram.

“O futebol à semana é a nossa morte. Basta! Sexta fazemos boicote”, pôde ler-se, numa tarja colocada na bancada, na zona onde estão instaladas as claques dos minhotos.

Ao mesmo tempo que mostravam a tarja, os adeptos do SC Braga gritavam palavras de protesto, dirigidas à Liga de Clubes. E mais tarde partilharam um texto onde confirmam o protesto, detalhando outros motivos para o mesmo.

“Basta! Esta é a palavra de ordem contra um sistema emaranhado em interesses alheios aos dos apaixonados pelo futebol. Apesar de todos os apelos feitos aos ‘Donos Disto Tudo’ do futebol (sejam eles quem forem) para terem em atenção os direitos dos adeptos de futebol, continuamos a ser confrontados, semana após semana, com horários que nos impedem de estarmos presentes na bancada”, revela a claque Bracara Legion.

Este grupo de adeptos aponta ainda os “preços de bilhetes incomportáveis para as famílias” e a “prepotência/violência policial que impunemente fazem do futebol e dos seus adeptos o seu recreio de pancada”.

Assim, confirmam que não estarão no Estádio do Dragão, na próxima jornada: “Informamos que não iremos marcar presença no próximo jogo do campeonato da equipa A do Mágico Braga no Estádio do Dragão”.

Em vez disso, irão “marcar presença em Chaves para assistir ao jogo da nossa equipa B”.

“Não nos interessa a divisão! Interessa-nos a possibilidade de viver a nossa paixão! Apelamos a todos os associados do Sporting Clube Braga que adiram ao boicote e que compareçam também em Chaves para que, juntos, façamos a festa do futebol!”, apontam ainda.